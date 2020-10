Divinópolis: Candidatura de vice é barrada por falta de filiação partidária

Camila (esquerda) ao lado da professora Maria Helena durante a convenção dos partidos (foto: Divulgação/Coligação)

Camila Lacerda, candidata a vice-prefeita de Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas Gerais, teve o registro indeferido pela Justiça Eleitoral por não possuir filiação partidária. Ela compunha chapa com a Professora Maria Helena (PT) na coligação “Com elas nossa cidade tem futuro”. Camila havia se apresentado como filiada ao PCdoB.

Sem recorrer da decisão, a então candidata preferiu recuar e deixar a disputa. "O PCdoB perdeu o prazo, por falta de conhecimento, em registrar minha filiação no TRE. Me filiaram de forma interna no partido, mas não registraram”, argumentou. Embora tenha assinado a ficha interna, para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ela continua sem representação partidária.

Com o indeferimento, a coligação apresentou um novo nome. Também do PCdoB, Simone Leite irá compor a chapa com a petista. "A Simone é uma ótima pessoa e militante feminista também. É líder da União Brasileira de Mulheres (UBM) e acredito que foi uma ótima escolha. Fico feliz em ter ela me substituindo, porque lutamos a mesma luta", declarou Camila.

Maria Helena tratou o indeferimento como “questão legal” e disse que ele ocorreu em tem hábil a ponto de não prejudicar a campanha. “Acho que não atrapalha, porque a Simone agrega outros grupos, ela é da área sindical e tem contato e apoio. Muda o apoio, mas prejuízo político eleitoral não teremos”, avaliou. Sobre a escolha da nova vice, disse que seguiu os mesmos critérios anteriores. Um dos pontos principais era ser mulher.

“A Simone é do mesmo partido da Camila, é uma companheira que tem militância sindical, política. Ela é funcionária do Sindicato dos Professores. Seria candidata a vereadora e aceitou ser vice”, disse.

Candidaturas em Divinópolis

Professora Maria Helena (esquerda) terá Simone Leite como vice (foto: Divulgação/Coligação)

Das nove candidaturas à prefeitura, em Divinópolis sete já foram deferidas pela Justiça Eleitoral, são elas: Galileu Machado (MDB), Gleidson Azevedo (PSC), Iris Moreira (PSD), Laiz Soares (Solidariedade), Marquinho Clementino (Republicanos), Sargento Elton (Patriota) e Will Bueno (PP). Ainda aguardam julgamento: Fabiano Tolentino (Cidadania) e a Professora Maria Helena.

Já dos vices, apenas a candidatura de Camila foi indeferida. Apenas o registro de Jaime Martins (DEM) aguarda julgamento, assim como a de Simone Leite, novo nome apresentado pela coligação indeferida.

Dentre as 340 candidaturas à vereador, até o momento, 265 estão deferidas e 74 aguardam julgamento. Entre os postulantes ao Legislativo, já houve uma renúncia registrada, a de Zé Gomes, que era candidato pelo PSD.

*Amanda Quintiliano

*Marcelo Lopes