Maioria das chapas é puro-sangue

Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, deverá ter nove candidatos à prefeitura. Ao contrário das eleições anteriores, compor as chapas não foi tarefa fácil e as definições ficaram para o último minuto do prazo das convenções partidárias, encerrado na quarta-feira. De forma atípica, cinco serão puro-sangue, ou seja, ambos da mesma legenda. A surpresa ficou com o ex-deputado federal Jaime Martins (DEM). Após anunciar a desistência de entrar na corrida eleitoral, recuou e aceitou compor chapa com o também ex-deputado federal Fabiano Tolentino (Cidadania). Entretanto, ao contrário da formação ventilada, os papéis se inverteram. Tolentino encabeça e terá o democrata como vice. Mas não será de se espantar caso o vento sopre para novas mudanças de cenário.





A quantidade, considerada excessiva de nomes, poderá dissolver os cerca de 164,4 mil votos dos divinopolitanos e favorecer o candidato à reeleição, o prefeito Galileu Machado (MDB). Nos últimos dias, o partido travou uma “caça” ao vice. Sem muitas opções, anunciou na reta final Cléo Junior, conhecido pelo Bloco do Cléo, para formar uma chapa pura em busca do quinto mandato, aos 88 anos. Surfando na onda da “nova política”, o PSC homologou o nome do irmão gêmeo do deputado estadual Cleitinho Azevedo (Cidadania), Gleidson Azevedo (PSC), como candidato a prefeito. Criticando alianças e gastos com o fundo partidário, a convenção aprovou a vereadora Janete Aparecida (PSC) como vice e descartou qualquer coligação para a majoritária.





O tom opositor à chamada “velha política” favoreceu o surgimento de candidatos. Ex-assessora da deputada federal Tabata Amaral (PDT), Laiz Soares (Solidariedade) se apresentou como alternativa. A vice será Giovana Garrocho, também do Solidariedade. Laiz até confessa ter buscado alianças com os demais pré-candidatos, mas alega que nenhum se identificou com a proposta do partido. Seguindo a mesma linha, está o ex-assessor do senador Antonio Anastasia (PSD) Will Bueno (PP). Ele teve o nome aprovado em convenção em um bairro periférico da cidade, o Terra Azul. O vice será o empresário do ramo da estética Douglas Maia, também do PP. Sem fugir do roteiro, o PSD deverá caminhar sozinho. A chapa será encabeçada pela empresária Íris Moreira e pelo consultor financeiro Valdir Brandão.





Marquinho Clementino (Republicanos) foi o primeiro a oficializar a candidatura, com o aval dos filiados. O ex-vereador terá como companheira de chapa a socióloga e cofundadora da ONG Lixo e Cidadania, Andreia Rabelo (PDT). Também foi homologado o nome do ex-vereador Sargento Elton pelo Patriota. O PSL confirmou o empresário Fernando Malta como vice. Sargento Elton conquistou vaga na Câmara nas últimas eleições. Entretanto, abandonou o cargo antes do término do mandato. Logo no início da pandemia do novo coronavírus, afirmou que estava renunciando por questões pessoais. Para não ficar fora da corrida, o PT lançou a professora Maria Helena como candidata. Para compor chapa foi aprovado o nome da militante de movimentos feministas Camila Magalhães (PCdoB).





* Amanda Quintiliano, especial para o Estado de Minas





CANDIDATOS

Fabiano Tolentino (Cidadania)

Galileu Machado (MDB)

Gleidson Azevedo (PSC)

Íris Moreira (PSD)

Laiz Soares (Solidariedade)

Marquinho Clementino (Republicanos)

Maria Helena (PT)

Sargento Elton (Patriota)

Will Bueno (PP)