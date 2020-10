Coligação de Mariscal entra com pedidos de impugnação contra Heli e Tony

O chapa do candidato a prefeito Thiago Mariscal entrou com pedidos de impugnação contra as candidaturas de outros dois candidatos, Heli Andrade e Tony Carlos (foto: Divulgação)





O pedido de impugnação é referente a uma ação civil pública de 2011 contra 15 ex-vereadores por improbidade administrativa e danos patrimoniais provocados pela publicação do jornal Câmara em Dia, nos anos de 2005 e 2006.



Naquela época, Heli Andrade e Tony Carlos estavam entre os vereadores, sendo que Tony era também o presidente da Câmara Municipal. A denúncia alega que Heli e Tony estariam inelegíveis e não poderiam disputar as eleições municipais devido à condenação por danos ao erário público.





“Até o próximo dia 12 vamos entrar com a defesa no Tribunal Regional Eleitoral. Vamos alegar que este o pedido de impugnação apresentado não tem embasamento”, destacou Rodrigo Souto, advogado de defesa de Heli Andrade.



Rodrigo Souto explica que a ação civil da Coligação do Mariscal não suspende os direitos políticos de nenhum dos ex-vereadores porque não foi um ato doloso de improbidade. “A decisão da Justiça está relacionada somente ao ressarcimento ao erário e que diante disso fosse feito o ressarcimento dos valores gastos pela Câmara. O Tribunal de Justiça entendeu que cada vereador ao participar da publicação do jornal infringiu o princípio da impessoalidade. Então, não vemos nenhum tipo de perigo nesse pedido de impugnação”, acrescentou.













Os bastidores das Eleições 2020 já estão em polvorosa em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A Coligação PSC/Cidadania, que apoia o candidato a prefeito Thiago Mariscal, entrou no começo dessa semana com pedido de impugnação da chapa PSL/MDB, do candidato Heli Andrade e da chapa PSDB/PTB, do candidato Tony Carlos.