TRE confirma impugnação da candidatura de Flach ao governo de MG; candidato recorre

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O candidato do PCO ao governo de Minas, Alexandre Flach, recorreu da decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) que confirmou nesta segunda-feira a impugnação de sua candidatura, impedindo-o de disputar o cargo máximo no estado.

Independentemente da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Flach continuará com seu nome nas urnas, pois elas já foram lacradas. Caso o TSE mantenha a impugnação, os votos em Flach serão considerados inválidos.A Corte Eleitoral do tribunal entendeu como irregularidade a falta de prestação de contas da comissão provisória do partido em Minas. Segundo a assessoria do PCO, somente em 2017 a legenda passou a ter representação oficial no estado.Ele já conseguiu reverter uma decisão em que também o impedia de disputar o Palácio Tiradentes por não ter votado nas eleições de 2014 e não ter justificado ausência. Alexandre Flach Domingues é advogado. O vice na chapa é o programador de computadores Sebastião Pessoa, também do PCO.