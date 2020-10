Atual prefeito de Campestre, que tenta a reeleição, tem candidatura impugnada

Atual prefeito foi condenado por improbidade administrativa (foto: Prefeitura de Campestre/Divulgação )

O atualdeno Sul de Minas,(PSDB), que tenta a reeleição, teve a candidaturapelo Ministério Público Eleitoral. () A Justiçao político por questões deadministrativa eilícito por parte do político.

De acordo com o MPE, Nivaldo foi condenado em segunda instância. Entre as penalidades, a suspensão dos direitos políticos por cinco anos.





A assessoria de imprensa da coligação “Vontade Popular” informou, por meio de nota, que Nivaldo entrou com recurso e o caso está em processo de julgamento. “Os fatos e fundamentos narrados não caracterizam hipótese de inelegibilidade, sendo que será elaborada a defesa do candidato e serão adotadas todas as medidas judiciais cabíveis para comprovar que Zetinho é elegível e está plenamente apto a ser votado nessas eleições”, diz nota.

O prefeito já teve a candidatura impugnada em 2016 e a defesa está confiante. “Novamente acreditamos que a Justiça prevalecerá e o seu registro de candidatura será deferido”, finaliza nota.