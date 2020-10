Justiça determina que Bolsonaro pague R$ 10 mil para Carlos Minc

AM

Jair Bolsonaro e Carlos Minc (foto: Agência Brasil/Reprodução) Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou improcedente uma ação movida pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) contra o deputado estadual Carlos Minc (PSB-RJ). Foi determinado que Bolsonaro pague as custas e honorários advocatícios, fixados em cerca de R$10 mil. considerouumapelo(sem partido) contra o deputado estadual. Foi determinado que Bolsonaro pague as custas e honorários advocatícios, fixados em cerca de R$10 mil.









Na época, o ex-ministro do governo Lula, tinha chamado Bolsonaro de “machista, homofóbico, anti ecologia, racista, truculento”. “Tem sete mandatos, votou a favor de mordomias de deputados e diz não ser político. Defende ditadura, tortura, fim de políticas sociais. É contra tudo isto que está aí. E tem 16%. Há que se combater, resistir contra o retrocesso”, afirmou Minc.





Durante a defesa, Minc afirmou que não proferiu declarações caluniosas, mas se expressou com base em “informações extraídas de diversos canais de comunicação”.





No processo, foram citados os dias em que Bolsonaro afirmou que estupraria a deputada Maria do Rosário (PT), quando ele disse que preferia ter um filho morto do que gay e quando o presidente disse durante discurso que quilombolas pesavam em arrobas.

