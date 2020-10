Bolsonaro chama de 'covardia' as críticas de aliados pela indicação de Kassio Nunes para o STF

Kassio Nunes Freitas foi o indicado por Bolsonaro para ocupar vaga de Celso de Mello no STF (foto: Samuel Figueira/TRF 1ª Região)





Nessa quinta (1º), Malafaia chegou a fazer uma postagem na rede social e produziu um vídeo criticando a escolha de Bolsonaro. A indicação, na visão do líder religioso, é um “absurdo vergonhoso” e disse que Kassio Nunes defende pautas contrárias ao conservadorismo.









responsável pela indicação para a vaga de Celso de Mello no STF. Já nesta sexta (2), Bolsonaro reagiu às críticas de Malafaia. Sem citar o nome do pastor, durante conversa com apoiadores na porta do Palácio do Alvorada, o presidente disse que o líder religioso queria ser opela indicação para a vaga de Celso de Mello no STF.





"Lamento muito que uma autoridade lá do Rio de Janeiro, que eu prezava muito, está me criticando muito, com videozinho me xingando de tudo o que é coisa. Essa infâmia em especial que essa autoridade lá do Rio de Janeiro está fazendo contra o Kassio é uma covardia. Até porque ele está fazendo isso porque queria que eu colocasse um indicado por ele", disparou.





Reprovação em massa





Estado de Minas mostrou reações de influenciadores digitais e eleitores populares de Bolsonaro Mais cedo, omostrou reações de influenciadores digitais e eleitores populares de Bolsonaro nas redes sociais após a confirmação do presidente sobre a indicação de Kassio Nunes ao STF.





Vários bolsonaristas foram até o perfil do presidente nas redes sociais questionar a escolha por Kassio Freitas para o STF. “Presidente, a quantidade de fiéis apoiadores ao senhor e ao seu governo, que estão indignados com a indicação para a próxima vaga do STF, é quase de 100%. Eu confio no senhor, por isso peço que tenha cuidado em não desperdiçar a chance de um STF compatível com os anseios do povo”, disse um apoiador.





Veja algumas reações

#KassioNunesNoSTFNao simples, direto e objetivo, essa indicação é o fim do sonho conservador, fim da família, fim da vida, fim da propriedade privada.



No cerimonial de gala para a nomeação a lagosta estará liberada, e os vinhos premiados.



Só temos um direito, pagar a conta. %u2014 Gustavo Castro (@GuFavoCastro) October 2, 2020

Então o lagostíssimo Kassio Nunes será o próximo lagosteiro no STF? Só pode ser indicação do PP, via Ricardo Barros e General Ramos. Esse é o tipo de escolha na qual não se pode errar. Bolsonaro, ainda é tempo de mudar. %u2014 Bernardo P Küster LIVRE (@bernardokuster2) October 1, 2020

SÓ PODE SER PIADA PRESIDENTE ! O 1º nomeado por Bolsonaro é um petista . O camarada foi nomeado por Dilma , ligado a vários petralhas , defendeu o terrorista assassino Cesari Batisti . O PT ,TODA A ESQUERDA , CENTRÃO E CORRUPTOS CONTRA A LAVA JATO , COMEMORAM ! VERGONHA TOTAL ! %u2014 Silas Malafaia (@PastorMalafaia) October 1, 2020

Presidente, a quantidade de fiéis apoiadores ao senhor e ao seu governo, que estão indignados com a indicação para a próxima vaga do STF, é quase de 100%. Eu confio no senhor, por isso peço que tenha cuidado em não desperdiçar a chance de um STF compatível com os anseios do povo. %u2014 Carlos Barbosa (@Kk101282) October 2, 2020



A lembrança do nome do desembargador, do Tribunal Regional Federal da 1° Região, para ocupar uma das vagas do, por indicação do presidente(sem partido), não caiu bem entre os apoiadores do chefe do Executivo federal , que classificou como “covardes” as críticas que vem recebendo pela ação. A escolha foi reprovada por bolsonaristas influentes na internet, como o pastor