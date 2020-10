Mandetta acusa Bolsonaro ''de colocar a vida das pessoas em risco''

O ex-ministro Mandetta foi questionado se ele se sentia co-autor %u201Cdessa catástrofe%u201D provocada pelo coronavírus (foto: Reprodução/TV Cultura)

Cloroquina

O ex-ministro da Saúdevoltou a frequentar o trending topics do Twitter após entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, nessa segunda-feira (12),quando criticou o presidente(sem partido) pela gestão do combate a pandemia do novo coronavírus. ( Assista à íntegra do Programa) “Levaram muito tempo (presidente e alguns colaboradores de Bolsonaro) para entender (gravidade)”, acusou Mandetta, citando o exemplo da posse da hoje ex-secretária especial da Cultura Regina Duarte , em março, quando houve aglomeração, com troca de abraços e beijos e a dispensa do uso deMandetta disse que, mesmo após entender a gravidade da, “ Bolsonaro tomou a decisão consciente de colocar a vida das pessoas em risco".O ex-ministro disse que avisou o presidente da previsão sombria que se fazia naquele momento como sendo o pior cenário: a morte de 160 mil pessoas. O Brasil já ultrapassamos os 150 mil mortos Mandetta também foi contestado durante a entrevista ao abordar a nota técnica assinada por ele para uso da cloroquina em casos “compassivos, graves e gravíssimos”.A microbiologistaafirmou, sem ser contestada pelo ex-ministro, que ele não tinha ‘’embasamento científico” que autorizasse a assinatura.“Havia um risco, mas um risco calculado”, amenizou Madetta ao responder a microbiologista.O ex-ministro também foi questionado se ele se sentia co-autor “dessa catástrofe” provocada pelo coronavírus no país. Mandetta foi acusado de compra de ‘’ventiladores (respiradores) de pesquisa qualidade”, entre outras erros . “O livro (lançado recente pelo ministro) é a única autocrítica)?”, perguntou um entrevistador. Mandetta respondeu: “ aí é só o começo”.