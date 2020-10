Ministério da Saúde confirma que Brasil tem mais de 150 mil mortos por COVID-19

(foto: Itamar Crispim/Fiocruz)

Após sete meses de pandemia, o Brasil atingiu um total de 150.198 mortes por COVID-19, incluindo 559 novos casos fatais registrados neste sábado (10), segundo o Ministério da Saúde. A pasta informou também que o número de infecções pelo novo coronavírus chegou a 5.082.637 no país, com 26.749 novas notificações. Mais cedo, consórcio de veículos de comunicação havia apurado com secretarias de Saúde que o país havia ultrapassado a marca de 150 mil óbitos. Após sete meses de pandemia, o Brasil atingiu um total de 150.198 mortes por, incluindo 559 novos casos fatais registrados neste sábado (10), segundo o Ministério da Saúde. A pasta informou também que o número de infecções pelo novo coronavírus chegou a 5.082.637 no país, com 26.749 novas notificações. Mais cedo, consórcio de veículos de comunicação havia apurado com secretarias de Saúde que o país havia ultrapassado a marca de 150 mil óbitos.





Um mês e meio após sair do patamar de mil mortes diárias (um pico que se tornou um platô), o Brasil ainda está registrando uma média de 600 óbitos por dia, número ainda elevado. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre pandemia durante uma transmissão ao vivo, neste tarde, nas redes sociais. Ele disse que a hidroxicloroquina poderia ter poupado a vida de muitos brasileiros acometidos pela COVID-19. Sem apresentar nenhum estudo, estimou que o país teria 30% de mortes a menos pela doença, caso o remédio tivesse sido receitado em larga escala.

"Esse estudo vai chegar um dia. Vou chutar: por volta de 30% das mortes poderiam ser evitadas pela hidroxicloroquina, usando na fase inicial", declarou o presidente, ao lado de uma apoiadora, no Guarujá (SP), onde está hospedado para o fim de semana e o feriado de Nossa Senhora Aparecida.





Bolsonaro disse à apoiadora que a Sociedade Europeia de Cardiologia constatou, há quase duas semanas, que a hidroxicloroquina não causa arritmia nos pacientes que a utilizam. "Eu sei que não sou médico, mas converso com muitos médicos. Ou você acha que eu inventei a hidroxicloroquina?", questionou ele.





Em determinado momento da transmissão, Bolsonaro disse à mulher que, caso ela seja diagnosticada com a doença, não precisa se preocupar. "Se pegar um dia, não fique preocupada. A gente evita, né? Estou com 65 anos. Não senti nada. Nem uma gripezinha. Zero. Zero. Nada", comentou o presidente.