Brasil registra mais de 150 mil mortes por COVID-19

(foto: Pixabay)

O Consórcio de Imprensa atualizou na tarde deste sábado (10), os dados referentes à. Nesse novo boletim, oultrapassou a marca deDesde as 20h de sexta-feira (9), foram relatadas, aumentando parao total de. No mesmo período, o país registroude contaminação por COVID-19, elevando o número total paraOs dados são do levantamento conjunto feito pelos veículos de comunicação Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha de S.Paulo e UOL com os dados divulgados pelas secretarias estaduais de Saúde.

Minas

Minas Gerais ultrapassou a marca de oito mil mortes por COVID-19 neste sábado (10). Boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) mostra que 69 óbitos aconteceram no intervalo de 24 horas, o que faz a quantidade total saltar para 8.061.

Quanto ao número de casos, a SES informa que o estado computa 321.140 diagnósticos: 26.799 pessoas ainda enfrentam os sintomas da virose e 286.280 já se recuperaram, além dos mais de oito mil que perderam a vida.

Portanto, o estado registrou 3.050 casos confirmados nas últimas 24 horas. As cidades mais atingidas são, pela ordem, Belo Horizonte (44.127), Uberlândia (30.970), Montes Claros (9.397), Contagem (9.384) e Ipatinga (8.989), informa a SES. (Com informações de Gabriel Ronan)