Pandemia não impede romarias a Aparecida

Mesmo sob rígido protocolo de segurança em Aparecida e sem acompanhar presencialmente as celebrações da Festa da Padroeira, romeiros mantêm a tradição da peregrinação. "Esta é a minha sexta vez a pé, mas este ano estou sentindo falta do apoio de beira da estrada, aquelas tendas que tanto nos ajudam. Só encontramos alguns pontos aqui no Vale do Paraíba. Muitos postos também não estão nos deixando parar para dormir", comentou o eletricista Osvaldo Galupo, de 56 anos.



O movimento de pessoas a pé em direção a Aparecida está 70% menor que no ano passado, segundo a concessionária CCR Nova Dutra, que administra a rodovia Presidente Dutra, por onde chega à Basílica o maior fluxo de romeiros no 12 de Outubro. Ao lado de Osvaldo, Ilza faz parte de um grupo de seis pessoas que saiu de Itaquaquecetuba na quinta-feira e quer estar aos pés da santa hoje de manhã. É a sua primeira peregrinação, e ela aprovou a experiência: "O desafio é grande, mas estou adorando".



A orientação da concessionária CCR é que os peregrinos não utilizem a rodovia para manifestações de fé. Ontem, dois romeiros foram atropelados por um carro em Pindamonhangaba - e um passageiro do veículo também ficou ferido.



"Estamos pedindo aos romeiros que adiem as romarias. De casa, eles são convidados a acompanhar as celebrações rezando conosco e montando um altarzinho", disse o padre José Ulysses da Silva.

Programa alterado. Missas sem público, redução de horários de visitação e um rígido protocolo de segurança. Assim está sendo a Festa da Padroeira neste 2020. A preocupação é evitar aglomerações e ajudar no combate ao novo coronavírus.



Para a missa solene do dia 12 o Santuário receberá poucos fiéis, ligados à Arquidiocese. No ano passado, havia mais de 20 mil pessoas na celebração principal. Com a pandemia, todas as missas da novena estão sendo realizadas de maneira virtual, nas redes sociais, no site e na TV. Eventos com a participação dos fieis, como procissão e passeio ciclístico, estão suspensos.



Serviço



Horários de missa: hoje, 9h, 12h e 19h (novena). Amanhã, 8h, 12h e 19h (novena).



Na segunda-feira, 7h missa das crianças, 9h missa solene e 18h missa de encerramento. As missas podem ser assistidas online neste endereço: https://www.a12.com/santuario/festa-da-padroeira

Visitação para os romeiros: Santuário, hoje e domingo, das 5h às 17h. No dia 12, das 12h às 17h. Nicho de NS Aparecida: hoje, das 5h às 21h. Domingo abre às 5h e fecha segunda-feira às 21h.

Serviços no Subsolo (promessas, alimentação e lojas): neste sábado, das 6h às 19h; no domingo e na segunda-feira, das 5h às 18h.





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.