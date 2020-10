Valadares: Justiça Eleitoral define o tempo das coligações no rádio e na TV

As cadeiras da Câmara e da Prefeitura (prédio ao fundo) começam a ser disputadas na sexta-feira (9/10) no rádio e na TV (foto: Câmara Municipal/Divulgação)

O tempo das coligações partidárias para a propaganda eleitoral no rádio e na TV em Governador Valadares não foi alterado pela Justiça Eleitoral. O motivo para alterar seria a disputa de duas coligações pelo MDB, que faz parte da coligação partidária “Juntos para fazer mais por Valadares”, no apoio a André Merlo (PSDB), atual prefeito de Governador Valadares e que concorre à reeleição.

Havia a possibilidade do MDB integrar a coligação que apoia a única candidata a prefeita, a vereadora Rosemary Mafra (PSB/Republicanos). Esse era o desejo da Executiva Estadual do MDB, e que foi o motivo da disputa do partido pelas coligações. A decisão coube ao juiz eleitoral Anacleto Falci que decidiu manter o MDB na coligação que apoia André Merlo, que, assim, ficou com 3 minutos e 11 segundos, e Rosemary Mafra com 1 minuto e 13 segundos.









O atual vice-prefeito de Governador Valadares, Luciano de Oliveira (PSC), que fez coligação com dois partidos (Pros-Cidadania), ficou com um tempo pequeno: 32 segundos. Mozart Coelho (Solidariedade) com 20 segundos, Xabier Galarza (PSOL), com 16 segundos, e Urbano Santos (Patriota), com 15 segundos, fecham o blocos menores tempos da propaganda eleitoral.





Mas se o tempo diminuto não favorece tanto aos candidatos com menos de 30 segundos, situação delicada tem Fábio Persi (PMN), que ficou de fora do rádio e da TV. O seu partido, o PMN, não alcançou a cláusula de barreira na eleição de 2018 e como não fez coligação para concorrer à Prefeitura, está fora da propaganda eleitoral.





Persi é o candidato que tem menos recursos financeiros para investir na campanha eleitoral, entre os 11 candidatos que concorrem à prefeitura. Ele diz que não se sente incomodado em estar fora do rádio e da TV. “Não estou chateado, até pelo fato de defender o não uso de dinheiro público nas campanhas eleitorais. E essa propaganda é financiada por dinheiro público, bem como toda estrutura das grandes campanhas”, disse, lembrando que sua campanha vai gastar muita sola de sapato, para ele e seus apoiadores percorrerem a cidade, no centro e nas periferias.