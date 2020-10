Guanhães: dois candidatos à prefeitura omitem detalhes na declaração de bens

Segundo documento elaborado pela promotoria da Justiça Eleitoral, dois apartamentos na capital, nos bairros Cidade Nova e União, não teriam sido declarados por Ruyther Barroso. (foto: Frederico Teixeira/EM/D.A Press)

Os três candidatos à prefeitura de Guanhães, no Vale do Rio Doce, foram intimados pela promotoria da Justiça Eleitoral. Dois deles por omissão na declaração de bens no ato da candidatura. Ruyther Barroso Campos (Avante) e Nivaldo dos Santos (PRB) terão que apresentar os documentos exigidos com pena de ter a participação indeferida nas eleições 2020.

Ruyther Barroso, conhecido como Ruyther da Pontual, apresentou para a candidatura, em sua declaração de bens, a quantia de R$100 mil em espécie e a existência de dois lotes no Bairro Colina, em Guanhães.

Segundo a manifestação da promotoria, houve omissão de detalhes quanto aos bens. “Em relação aos dois lotes, localizados na Rua da Palmeira, 194, Guanhães, há neles um imóvel de alto padrão (benfeitoria), conforme comprova certidão anexa da oficiala MPMG. Como tal benfeitoria foi omitida na declaração de bens do candidato, deve o candidato esclarecer tal omissão e saná-la”.

Além disso, foi informado no documento outros dois imóveis no qual não foram citados pelo pretendente Ruyther. Seriam dois apartamentos em bairros de classe média da capital, situados no Cidade Nova e União. O promotor exige ainda que Ruyther comprove a origem lícita dos R$ 100 mil em espécie.

A justificativa para tais exigências, segundo o requerimento do promotor, é para coibir eventual caixa dois e lavagem de dinheiro. “A suspeita com relação ao dinheiro vivo é a de que o candidato faça declaração falsa à Justiça Eleitoral, informando possuir valores em espécie que, na verdade, não possui. É o chamado 'colchão' para lavagem”, diz o requerimento.

Ruyther afirmou à reportagem que "a declaração de bens já foi devidamente retificada perante a Justiça Eleitoral estando 100% de acordo com a lei".

Nivaldo dos Santos também teve a declaração de bens averiguada pela Justiça Eleitoral. Sua intimação diz respeito a R$ 25 mil em conta bancária e 40 bovinos, no valor de R$ 52 mil e quatro sorte de terras e uma porção de terra.

O promotor quer mais detalhes quanto a esses bens. “No que se refere ao saldo em caixa, deve o candidato informar os dados bancários e a instituição financeira. Em relação aos 40 bovinos, deve o candidato apresentar o cadastro dos animais e informar em qual propriedade rural eles estão. No que tange às quatro sorte de terras e uma porção de terra, deve ser informado a localização e se há benfeitorias”, consta o texto da promotoria.

Nivaldo diz que protocolou a entrega dos documentos exigidos na última quarta-feira (7) e que está confiante. “Está tudo tranquilo, todas as escrituras, todas as declarações do IMA e controle sanitário. A minha vida é transparente para os guanhanenses e continuará sendo comigo na prefeitura”, falou Nivaldo.

Atual prefeita

A atual prefeita e candidata à reeleição, Dóris Campos Coelho (PDT), mais conhecida como Dorinha da Farmácia, também foi intimada. Ela teve que apresentar um plano de governo mais detalhado. As propostas apresentadas para a formalização da candidatura estava, segundo a Justiça Eleitoral, simples, vagas e genéricas. Dorinha já protocolou um plano mais completo.