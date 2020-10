Governo de Minas quer nomear 5 mil novos professores até o fim do ano

Famoso por sua arquitetura, o Colégio Estadual Central, em Belo Horizonte, integra a rede pública de ensino em Minas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Sindicato cobra novos concursos

O governo dequer terminar 2020 com a nomeação de cinco mil novos professores. O plano, interrompido por causa da pandemia do novo, continua na agenda da equipe de Romeu(Novo). Foi o que garantiu a subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Kênnya Kreppel, nesta quinta-feira (1º), na Assembleia Legislativa.Por ora, as posses ocorrerão apenas nas macrorregiões pertencentes à onda verde do Minas Consciente, programa criado pelo Estado para direcionar a retomada econômica durante o surto deAntes da pandemia, o governo já havia feito 1 mil nomeações. As medidas de isolamento, contudo, impediram que os novoscomeçassem a trabalhar. Segundo Kênnya, a prioridade, agora, é retomar os exames admissionais para concretizar as posses.“Tão logo os municípios entrem na, vamos retomar as perícias presenciais. E, tão logo a gente retome os pré-admissionais para dar posse aos mil candidatos, daremos sequência ao calendário já aprovado, de mais quatro mil nomeações em 2020”, assegurou, durante audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia do Parlamento mineiro.Conforme a mais recente atualização do Minas Consciente, feita nessa quarta-feira (30), há quatro macrorregiões no nível verde (em que a disseminação do coronavírus está mais controlada): Norte, Leste, Jequitinhonha e Centro-Sul.Na onda verde podem funcionar serviços não essenciais onde, em tese, há alto risco de. As outras seis macrorregiões mineiras estão no nível amarelo, considerado intermediário.O cronograma de nomeações ainda não foi definido, justamente, pela impossibilidade de antecipar avanços ou recuos no Minas Consciente.Segundo o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (), há cerca de 110 mil professores designados atuando na rede estadual. Nesse modelo da contratação, não há estabilidade, já que os vínculos são provisórios.Para a coordenadora-geral do, Denise Romano, o Estado precisa ampliar o número de nomeações e, até mesmo, promover novos concursos.“Mesmo que o Estado nomeie todos os aprovados, ainda teremos um saldo de servidores designados muito grande. Então, é importante que se tenha novos concursos, para novas disciplinas e novas regiões”, clamou.Na última seleção, ocorrida há três anos, 30 mil concorrentes foram aprovados — e, portanto, estão aptos a eventuais nomeações.