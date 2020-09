Governo chega a consenso sobre financiamento do Renda Cidadã

Senador Marcio Bittar é o futuro relator-geral do Orçamento de 2021 e também relator da PEC do Pacto Federativo (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado - 12/12/19 )

Risco de calote

Auxílio emergencial

O governo conseguiu chegar a um consenso sobre as fontes de financiamento do, novo programa social que vai substituir o, informou o senador Marcio Bittar (MDB-AC) durante pronunciamento nesta segunda-feira (28), em frente ao Palácio do Alvorada.De acordo com o senador, que é o futuro relator-geral dode 2021, e também relator da Proposta de Emenda à Constituição () do, a solução final foi dada nesta segunda, com a utilização de parte dos recursos destinados para o pagamento de precatórios e dos recursos adicionais aprovados para o novo(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica).O novo programa social constará da PEC Emergencial, que trata da regulamentação dos gatilhos que devem ser acionados no caso de descumprimento do- emenda constitucional que limita o crescimento da despesa à inflação do ano anterior.A expectativa é que o relatório que está sendo preparado por Bittar tenha essas duas PECs. “O Brasil tem R$ 55 bilhões para pagar dee vamos usar o limite de 2% da RCL (Receita Corrente Líquida), que é mais ou menos o que já fazem estados e municípios. O que sobrar desses recursos vamos destinar para patrocinar o programa”, afirmou Bittar.Segundo a assessoria do senador, o valor estimado para o novo programa com essa medida gira em torno de. Esse montante praticamente dobra o orçamento do Bolsa Família previsto na peça orçamentária do ano que vem, de R$ 34,8 bilhões.Até 5% dos novos recursos do Fundeb, que foi ampliado a partir deste ano, também serão destinados ao novo programa. O governo mal detalhou a medida e ela já está recebendo"Precatórios também são dívidas trabalhistas e pagamento de fornecedores. Isso éde dívida", criticou o economista e professor da Universidade de Brasília (), José Luis Oreiro."Limitar pagamento de precatórios é eufemismo para dizer que se empurrará com a barriga um pedaço relevante dessas despesas (obrigatórias). Não se cancelou um centavo de gasto. Quanto a usar 5% do Fundeb, é preocupante, pois pode representar bypass no teto de gastos", criticou o diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI), Felipe Salto, em rede social.O senador Marcio Bittar não informou o valor do benefício e destacou que os detalhes da proposta ainda deverão ser definidos nos próximos dias.O novo programa pretende incluir 10 milhões de brasileiros no novo Bolsa Família, porque eles não têm como sobreviver a partir de janeiro quando acabar o auxílio emergencial, que foi prorrogado entre setembro e dezembro com um novo valor, de R$ 300 ao mês, metade do pago anteriormente."A questão do do Renda Cidadã será apresentada na PEC Emergencial", frisou Bittar. O presidente Jair Bolsonaro participou do pronunciamento de Bittar com os líderes da basee com ministros.Eles saíram rapidamente para comentar sobre a reunião, iniciada às 11h, e retornarem para continuar o encontro. Bolsonaro teve alta no fim de semana após cirurgia para retirada de pedra narealizada na sexta-feira (25), em São Paulo.Os líderes do governo tentaram passar uma mensagem ao mercado de que respeitarão o teto de gastos. O senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), líder do Governo no Senado Federal, o senador Eduardo Gomes (MDB/TO), líder do governo no Congresso Nacional e o deputado Ricardo Barros (PP/PR), líder do governo na Câmara dos Deputados, fizeram questão de afirmar que o Renda Cidadã vai respeitar os limites do teto de gastos.Eles também frisaram que não houve consenso sobre a reforma tributária e fizeram questão de afirmar que não será aprovado aumento detributária e, em seguida, o ministro da Economia Paulo Guedes, reforçou a intenção de uma "substituição tributária" não descartou um novo imposto para a desoneração da folha.