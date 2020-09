Bolsonaro fala sobre apoio nas eleições, mas não cita 'afilhado' que vai concorrer em BH

Material divulgado por Bruno Engler nas redes sociais (foto: Reprodução/Twitter Bruno Engler) Jair Bolsonaro (sem partido), o deputado estadual Bruno Engler (PRTB) passou despercebido durante uma fala do presidente sobre as eleições municipais deste ano. Em uma transmissão ao vivo no Facebook, na noite desta quinta-feira, Bolsonaro falou de Manaus, Santos e São Paulo como cidades em que ele tem algum nome preferencial, sem citar BH. Candidato à Prefeitura de Belo Horizonte e “afilhado” de(sem partido), o deputado estadual Bruno Engler (PRTB) passou despercebido durante uma fala do presidente sobre as eleições municipais deste ano. Em uma transmissão ao vivo no Facebook, na noite desta quinta-feira, Bolsonaro falou de Manaus, Santos e São Paulo como cidades em que ele tem algum nome preferencial, sem citar BH.









Na sequência, o presidente da República seguiu o discurso de que não participará das eleições. Apesar disso, Bolsonaro indicou que, se houver necessidade, pode ter uma atuação mais direta no pleito deste ano. Ele, novamente, não citou Bruno Engler.





“Em Santos, é uma pessoa que é conhecida de todo mundo, e espero que ele cresça nas pesquisas, frente à opinião pública. Em Manaus, temos um excelente candidato lá. Mas eu assumi esse compromisso de não entrar nas eleições municipais. Se bem que a gente pode mudar de ideia também, está certo? Se chegar em um ponto tal, e eu achar que posso influenciar nas eleições nessas três cidades, eu vou me manifestar porque eu acho que esse candidato nosso, em chegando, tem tudo para fazer um bom mandato para o bem de São Paulo, de Santos ou de Manaus", finalizou.





Mesmo sem citar o nome de Bruno Engler, Bolsonaro já chegou a elogiar publicamente o hoje candidato em outra transmissão ao vivo, o que causa estranheza por parte da não citação na live desta quinta. Pela proximidade a apoiadores e apreço com o presidente, Bruno Engler é tido como o candidato bolsonarista na corrida eleitoral para um cargo na Prefeitura de BH nas eleições deste ano.





Jair e Eduardo Bolsonaro em encontro com Engler em agosto deste ano (foto: Reprodução/Twitter Bruno Engler) "Não pretendo me envolver em candidaturas para prefeito no Brasil. Não pretendo. Não quer dizer que eu não vá participar de um local ou outro. Não pretendo. Tem uma pessoa que eu gosto muito em Minas Gerais que talvez venha candidato em BH. Nem na minha cidade, Eldorado Paulista, com seus três mil eleitores eu vou entrar em campanha. Não pretendo. Talvez colabore com um ou outro candidato a vereador", disse o presidente, em agosto deste ano.





Outros 15 postulantes vão concorrer com Bruno Engler: Alexandre Kalil (PSD), Áurea Carolina (Psol), Cabo Washington Xavier (PMB), Fabiano Cazeca (Pros), Igor Timo (Podemos), João Vítor Xavier (Cidadania), Lafayette Andrada (Republicanos), Luisa Barreto (PSDB), Marcelo Souza e Silva (Patriota), Marília Domingues (PCO), Nilmário Miranda (PT), Professor Wendel Mesquita (Solidariedade), Rodrigo Paiva (Novo), Wadson Ribeiro (PCdoB) e Wanderson Rocha (PSTU).





As eleições municipais deste ano ocorrerão em 15 de novembro (primeiro turno) e no dia 29 do mesmo mês, caso necessário segundo turno. Por causa da COVID-19, o pleito foi adiado, já que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) previa o primeiro turno para 4 de outubro e o segundo para 25 do mesmo mês.