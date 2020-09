Justiça nega pedido da ativista Sara Winter para reativar conta no PicPay

ara Winter teve a conta suspensa após vazar informações sobre a criança de 10 anos estuprada pelo tio (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press ) A juíza Glaucia Barbosa, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasilia (Cejusc), indeferiu o pedido da ativista Sara Fernanda Giromini — conhecida como Sara Winter — para reaver a conta na plataforma financeira PicPay. A empresa suspendeu o acesso da militante, após ela ser acusada de vazar os dados pessoais da menina de 10 anos que engravidou ao ser estuprada pelo tio. de Brasilia (Cejusc), indeferiu o pedido da ativistacomo Sara— para reaver a conta na plataforma financeira PicPay. A empresa suspendeu o acesso da militante, após ela ser acusada de vazar os dados pessoais da menina de 10 anos que engravidou ao ser estuprada pelo tio.









Além da conta do PicPAy, Sara perdeu a conta do Youtube após o vazamento das informações pessoais da menina. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) também entrou na Justiça contra a militante.