Advogados de Sara Winter vão pedir anulação do inquérito das fake news

Sara Winter é uma das investigadas no inquérito do STF sobre a disseminação de fake news nas redes sociais (foto: Redes Sociais/Reprodução) militante radical de direita Sara Winter, vão pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) a anulação do inquérito das fake news e do inquérito sobre os atos antidemocráticos. O documento vai ser encaminhado à Corte com base na prisão, na sexta-feira (10), de Carlos Augusto de Moraes Afonso, conhecido como Luciano Ayan e próximo do MBL. Em nota, a defesa alega que boa parte da investigação está baseada em matérias fornecidas por ele à CPI das Fake News.





Os advogados afirmam que as provas são imprestáveis juridicamente porque o próprio Luciano Ayan é suspeito de espalhar fake news. Ele também é investigado por lavagem de dinheiro nas suas empresas.

Após determinar a busca e apreensão na casa de diversos blogueiros bolsonaritas, em junho deste ano, o ministro Alexandre de Moraes citou depoimentos de Joice Hasselmann (PSL-SP) e Alexandre Frota (PSDB-SP) na CPI, denunciando a atuação nas redes sociais.

Entenda o caso

STF sobre disseminação de fake news nas redes sociais. A bolsonarista divulgou vídeos ameaçando o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes. Sara foi presa no Winter é investigada no inquérito sob investigação dosobre disseminação de fake news nas redes sociais. Adivulgou vídeos ameaçando o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes. Sara foino dia 6 de junho juntamente com outras cinco pessoas.

