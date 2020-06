Sara Winter deixará penitenciária usando tornozeleira eletrônica

(foto: Reprodução)

O Judiciário determinou que a militante extremista Sara Fernanda Giromini, mais conhecida como Sara Winter, terá de utilizar tornozeleira eletrônica após ser liberada da Penitenciária Feminina do Distrito Federal, a Colmeia. A líder dos “300 do Brasil” deixará o cárcere até às 23h59 desta quarta-feira (24), quando vence o período da prisão temporária, estipulado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Com o sistema de monitoramento eletrônico, Sara Winter será proibida de frequentar determinados locais, e também terá um horário máximo estipulado para estar na rua. Caso a bolsonarista não obedeça as medidas determinadas pelo Judiciário, poderá ter a prisão preventiva decretada.

A decisão do STF vale também a integrantes do grupo que foram presos, Emerson Rio Barros dos Santos, Érica Vianna de Souza, Renan de Morais Souza e Arthur Castro. As prisões foram no âmbito do inquérito que investiga organização e financiamento de atos antidemocráticos. Na decisão, o ministro Alexandre Moraescita manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), e destaca que "fica demonstrado o risco à investigação e a necessidade de restrição à atuação dos integrantes do grupo com relação aos fatos aqui investigados".

"Considerando, todavia, a gravidade e reprovabilidade das condutas até agora a eles atribuídas, entendo ser suficiente para a garantia da ordem pública e a regularidade da instrução criminal, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com a utilização de monitoração eletrônica", acrescenta o magistrado.