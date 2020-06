Irmão de Sara Winter: 'É uma sociopata. Tem a cabeça da Suzane Von Richthofen'

(foto: Reprodução/Instagram)

A ativista política de extrema direita, Sara Winter, foi presa pela Polícia Federal na manhã desta segunda-feira (15), em Brasília. O mandado de prisão foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Superior Tribunal Federal (STF).



Saiba quem é Sara Winter



Winter é líder do grupo '300 do Brasil', de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Ela é acusada de participar de movimentos antidemocráticos. Um deles, ocorrido no último final de semana, em frente à sede do Congresso Nacional.



A militante bolsonarista participou, também neste fim de semana, de manifestações de vandalismo contra o Supremo Tribubnal Federal (STF).





Fake news

Winter ainda é uma das indiciadas no inquérito sob investigação do STF sobre disseminação de fake news nas redes sociais. No início deste mês, a militante bolsonarista divulgou vídeos ameaçando o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes.



A militante foi presa na manhã desta segunda-feira, juntamente com outras cinco pessoas, cujas identidades não foram divulgadas. Todos os presos são investigados no inquérito das fake news.