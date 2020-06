Sara Winter pede que presidente 'reaja' e diz: 'Voltaremos mais fortes'

(foto: Reprodução/Twitter)

Nosso acampamento foi desmantelado de maneira criminosa e ilegal. Temos uma decisão judicial que nos permite ocupar aquele espaço, mas não quiseram ver!

Vocês acham que acabou? 1 passo pra trás e 10 pra frente. Voltaremos mais fortes, nos aguardem. — Sara Winter (@_SaraWinter) June 13, 2020

As 6 da manhã a @pmdfoficial junto à Secretaria de Segurança desmantelou baixo gás de pimenta e agressões.

Barracas, geradores, tendas, TUDO TOMADO à força!

A Militância bolsonarista foi destruída HOJE.

PRESIDENTE, REAJA!!! — Sara Winter (@_SaraWinter) June 13, 2020

Destruíram nosso acampamento e tacaram gás de pimenta na cara de cidadão ORANDO E CANTANDO O HINO pra passar a merda de uma carreata do PT? É isso mesmo? — Sara Winter (@_SaraWinter) June 13, 2020

Hoje olhei na cara de cada policial pra deixar algo claro: você que é PM não estudou a vida inteira, passou num concurso, treinou, pra ser capacho de ditador. Ou a polícia está com os corruptos ou com o povo. Chegou a hora de tomar essa decisão. pic.twitter.com/1T7McZEcb4 — Sara Winter (@_SaraWinter) June 13, 2020

A militante, líder do grupo, criticou a operação da Secretaria de Segurança Pública e do DF Legal que desmontou, neste sábado (13),na Esplanada dos Ministérios. Winter ainda pediu para o presidente Jair Bolsonaro reagir à ação e disse que o movimento voltará "mais forte"."Nosso acampamento foi desmantelado de maneira criminosa e ilegal. Temos uma decisão judicial que nos permite ocupar aquele espaço, mas não quiseram ver! Vocês acham que acabou? Um passo pra trás e 10 pra frente. Voltaremos mais fortes, nos aguardem", escreveu.A ação deste sábado, em cumprimento a um conjunto de leis federais e locais, além de decreto do Governo do Distrito Federal (GDF), que, em virtude da pandemia de. Em nota, ainformou que "os manifestantes ocupavam área pública, na Esplanada dos Ministérios, o que não é permitido". "Ainda, o Decreto nº 40.509/20, que trata de medidas de enfrentamento à pandemia, proíbe aglomerações com mais de 100 pessoas em eventos que demandem a autorização prévia do GDF", diz trecho do texto.O GDF afirmou, também por meio de nota, que "houve diversas tentativas de negociação para a desocupação da área, mas, infelizmente, não houve acordo". Ainda de acordo com o governo do DF, os acampamentos foram desmontados sem confronto.Em outra mensagem, porém, Sara diz que os policiais desmontaram o acampamento com "gás de pimenta e agressões". "Barracas, geradores, tendas, tudo tomado à força! A militância bolsonarista foi destruída hoje. Presidente, reaja!", cobrou. "Destruíram nosso acampamento e tacaram gás de pimenta na cara de cidadão orando e cantando o hino pra passar a merda de uma carreata do PT? É isso mesmo?", acrescentou.Contudo, em um vídeo divulgado pela própria Sara Winter, é a militante quem aparece instigando os policiais, que não reagem. A líder doschega a chamar os militares em serviço de "capacho de ditador": "Hoje olhei na cara de cada policial pra deixar algo claro: você que é PM não estudou a vida inteira, passou num concurso, treinou, pra ser capacho de ditador. Ou a polícia está com os corruptos ou com o povo. Chegou a hora de tomar essa decisão."