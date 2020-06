Bolsonaristas liderados por Sara Winter tentam invadir o Congresso Nacional

Após terem o



Após terem o acampamento desmontado , membros do grupo "300 do Brasil", liderado por Sara Winter, tentaram invadir o Congresso Nacional. Gritando "acabou, p*" com o uso de um megafone, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chegaram a subir a rampa do prédio e ficaram na parte externa, próximo às cúpulas. Os manifestantes também se encontraram com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, em frente ao Ministério da Agricultura.





"Meu povo de Pernambuco está sofrendo. Temos que lutar pela nossa bandeira. O lugar da bandeira do Brasil é no Congresso", gritou um dos manifestantes que veio de Pernambuco. Há, também, bolsonaristas da Bahia e Recife.













“A @pmdfoficial junto à Secretaria de Segurança desmantelou baixo gás de pimenta e agressões. Barracas, geradores, tendas, TUDO TOMADO à força! A Militância bolsonarista foi destruída HOJE. PRESIDENTE, REAJA!!!”, escreveu Winter.





Após a tentativa de invasão, o deputado Eduardo Bolsonaro se juntou ao restante do grupo que permaneceu concentrado ao lado do Ministério da Agricultura. Com a chegada do parlamentar e filho do presidente, os manifestantes exigiram que a equipe de reportagem deixasse o local. Eduardo era o único apoiador com máscara.





Forças de segurança







Apesar das ameaças, não houve confronto físico e a manifestação se mantém pacífica. A polícia tenta negociar a saída das pessoas, mas, até o momento, não obteve sucesso.

No local, há ainda uma equipe de 12 policiais legislativos e cerca de 20 seguranças. Na parte de cima do Congresso há cinco seguranças e quatro policiais. Durante o ato, um manifestante foi barrado e três policiais legislativos conversam com ele, sendo que, de longe, os manifestantes observaram. Posteriormente, o manifestante foi liberado e autorizado a voltar para o grupo principal.