Acampamentos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro na Esplanada (foto: Matheus Ferrari/CB D.A Press)

Justiça

Os(sem partido) tiveram que deixarnana manhã deste sábado (13/6). Uma operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e a do DF Legal, desocupou a área pública em cumprimento a um conjunto dee locais, além do decreto do GDF que proíbe aglomeração por conta da pandemia mundial do coronavírus.Um dos acampamentos, ligado ao movimento que se intitula, estava ao lado do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O outro, ao lado do Ministério da Agricultura. Em denúncia enviada ao Correio Braziliense por meio do telefone Coronavírus CB (99119-8919), um servidor da Esplanada relatou que o grupo acampado entre os blocos C e D, circulava sem máscara e sem respeitar o distanciamento social."A minha aflição nos últimos dias tem sido o fluxo de pessoas no citado espaço, transeuntes, vendedores ambulantes. O pessoal não utiliza máscaras e não respeita nenhum distanciamento das pessoas. Em um momento em que os casos de contaminação tendem a aumentar a postura do grupo é extremamente irresponsável e preocupante", desabafou.No DF é proibido circular em espaços públicos sem máscara sob pena de multa de até R$ 2 mil para pessoa física e de R$ 4 mil para estabelecimentos. As multas são aplicadas desde 18 de maio.

A desmobilização do acampamento é alvo de uma ação civil pública das 1ª e 2ª promotorias de Justiça Militar do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Em caráter de urgência, o órgão pediu à Justiça a desmobilização do grupo intitulado Os 300 do Brasil e a proibição da retomada do movimento, que se reúne em Brasília desde o fim de abril com o intuito de “treinar” apoiadores do presidente Jair Bolsonaro para, dentre outros objetivos, “expor e combater o totalitarismo da esquerda”. Este mês, aJustiça negou pedido do MPDFT.





Destruíram nosso acampamento e tacaram gás de pimenta na cara de cidadão ORANDO E CANTANDO O HINO pra passar a merda de uma carreata do PT? É isso mesmo? — Sara Winter (@_SaraWinter) June 13, 2020

As 6 da manhã a @pmdfoficial junto à Secretaria de Segurança desmantelou baixo gás de pimenta e agressões.

Barracas, geradores, tendas, TUDO TOMADO à força!

A Militância bolsonarista foi destruída HOJE.

PRESIDENTE, REAJA!!! — Sara Winter (@_SaraWinter) June 13, 2020

A militante Sara Winter, usou as redes sociais para criticar a ação do governo e cobrou de Bolsonaro uma posição. “A @pmdfoficial junto à Secretaria de Segurança desmantelou baixo gás de pimenta e agressões. Barracas, geradores, tendas, TUDO TOMADO à força! A Militância bolsonarista foi destruída HOJE. PRESIDENTE, REAJA!!!”, escreveu Winter.