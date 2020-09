Zema diz que Novo deveria ter mais candidatos a prefeito em Minas nas eleições

Zema nas ruas de BH em campanha para governador em 2018 (foto: Jair Amaral/EM/D. A. Press) Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, mostrou-se contrário à decisão do Partido Novo em disputar a prefeitura somente em três dos 853 municípios do estado nas eleições de 2020. Em entrevista à Rádio CBN, na manhã desta terça-feira, o chefe do Executivo estadual disse que a legenda poderia ter se colocado em, ao menos, 20 cidades. (Novo), governador de, mostrou-se contrário à decisão doem disputar a prefeitura somente emdosdo estado nas. Em entrevista à Rádio CBN, na manhã desta terça-feira, o chefe do Executivo estadual disse que a legenda poderia ter se colocado em, ao menos, 20 cidades.









O Novo vai tentar a prefeitura em três cidades. Na capital mineira, o postulante ao cargo é o empresário Rodrigo Paiva (Novo), já registrado no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG).





Em Araxá, no Triângulo Mineiro, o também empresário Emílio Neumann irá concorrer ao cargo de prefeito. Já em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Márcio Bernardino, outro administrador, disputará as eleições de 2020. Bernardino, assim como paiva, também já fez registro no TRE-MG.





Para o cargo de vereador, além de Araxá, BH e Contagem, Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, e Poços de Caldas, no Sul de Minas, terão candidatos do Novo. Zema disse que no próximo pleito municipal, em 2024, a legenda deve ser mais “arrojada”, sob a presidência do empresário Eduardo Ribeiro.





“Temos, hoje, um novo presidente, que compartilha dessa visão nossa, que não pode ter atuação tão restritiva como está tendo nessa eleição. Suponho que na próxima eleição, com certeza, teremos umas dezenas de municípios, porque somos recentes, sou o primeiro do cargo no Executivo, e ainda estamos aprendendo. Ele foi muito conservador nessa, mas com certeza vai mudar nas próximas. O novo presidente já sinalizou claramente que será mais arrojado”, completou o governador.

O prazo para a realização do registro no TRE-MG dos interessados em disputar as eleições municipais deste ano é 19h de sexta-feira (26 de setembro). As eleições municipais deste ano ocorrerão em 15 de novembro (primeiro turno) e no dia 29 do mesmo mês, caso necessário segundo turno. Por causa da COVID-19, o pleito foi adiado, já que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) previa o primeiro turno para 4 de outubro e o segundo para 25 do mesmo mês.