Deputado apresenta PEC pelo fim da reeleição no Brasil e apoiadores de Bolsonaro se revoltam

PEC apresentada por Alessandro Molon (PSB/RJ) prega o fim da reeleição para presidentes, governadores e prefeitos (foto: Antônio Cruz/Agência Brasil)









“A reeleição não é direito adquirido. E, da mesma forma como quando a emenda da reeleição foi aprovada valeu imediatamente, aplicando a Fernando Henrique que estava no mandato, extinta ela se aplica imediatamente a quem quer que esteja no mandato e em todos os mandatos, presidentes, governadores e prefeitos”, disse Molon.





Citado pelo deputado, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso admitiu, no começo do mês, em artigo publicado no mesmo jornal, que errou ao aprovar a reeleição e que o ideal seria um mandato de cinco anos, ao invés de quatro, como funciona hoje.





“Tinha em mente o que acontece nos Estados Unidos (onde a recondução é permitida). Visto de hoje, entretanto, imaginar que os presidentes não farão o impossível para ganhar a reeleição é ingenuidade”, afirmou FHC.





Bolsonaristas reprovam projeto





Um dos assuntos em alta no Twitter nesta quinta-feira (17) é justamente o projeto de Alessandro Molon. Apoiadores de Jair Bolsonaro estão replicando uma mensagem padrão, seguida de uma hashtag “#direitavaipraguerra”.





“Se tentarem proibir a reeleição do Bolsonaro através da PEC do Deputado Molon, eu apoio a guerra civil”, diz a mensagem.

