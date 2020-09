Planalto apoia Jair Renan, o filho 04, nas redes sociais

'Talvez': Jair Renan não pode se candidatar enquanto o pai for presidente, mas não descarta 'vida política' (foto: Evaristo Sá/AFP) Bolsonaro está todo prosa com o filho mais novo, Jair Renan, o 04, que vem causando nas redes sociais. Não por acaso, ele tem todo o apoio de integrantes do Palácio do Planalto para movimentar a internet. O presidente Jairestá todo prosa com omais novo,, o, que vem causando nas. Não por acaso, ele tem todo ode integrantes do Palácio dopara movimentar a internet.









A aliados próximos, o presidente não escondeu a satisfação com o furor em torno do filho mais novo, que, para ele, está fazendo tudo direitinho. No entender de Bolsonaro, o 04 “tem mais é que fazer barulho mesmo para reforçar” o espaço da família nas redes.





Jair Renan também não escondeu a satisfação com o retorno das redes, com o que ele classifica como “zoação”. Enquanto Bolsonaro for presidente, o 04 não poderá se candidatar a um cargo público. A Constituição prevê que são inelegíveis o cônjuge e os parentes consanguíneos, até o segundo grau ou por adoção, do presidente e de governadores e prefeitos dentro dos seis meses anteriores ao pleito, exceto se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.





Além da questão política, os internautas perguntaram ao 04 se ele está solteiro, se pretende se casar um dia e, remetendo a Bolsonaro sobre o filho ter pegado “metade do condomínio” onde morava no Rio, se “havia sobrado alguma menina no condomínio”. Ele respondeu: “Que eu lembre, não, hahaha”.