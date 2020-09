Bolsonaro melhora avaliação; nota de Moro cai, mas ainda é superior à do presidente

Presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça Sergio Moro (foto: Carolina Antunes/PR)

Pesquisa da XP Investimentos de setembro indica que a estratégia do presidente Jair, de criticar o isolamento social lá atrás, deu certo. Ele se diferenciou dos governadores, da Organização Mundial de Saúde () e, depois da popularidade presidencial ter despencado em maio, agora, com as pessoas cansadas do isolamento, ele se recupera. Mas, em relação à pandemia, 49% consideram que ele tem atuação ruim e péssima.

Em maio, a pesquisa indicava 25% de ótimo/bom para o governo. Hoje, essa avaliação está em 39%. O regular continuou estável, em 24%, e o ruim/péssimo caiu para 36%. Em maio, oscilou entre 49% e 50%.



De quebra, Sérgio Moro continua com uma nota maior do que a do presidente – apesar de sua popularidade ter caído na pesquisa deste mês.

Economia

Pandemia

Moro versus Bolsonaro

A expectativa para o restante do mandato também melhorou. Hoje, 40% acreditam que será ótimo e bom, e 35% acreditam que será ruim e péssimo. Regular, ficou em 22%. Em maio, as expectativas eram o inverso: 48% consideravam que seria ruim e péssimo e 27% ótimo e bom.A avaliação dos, que registrava índices de ótimo e bom na faixa dos 44% em maio, hoje está em 34%, sendo 27% de ruim e péssimo e 36% de regular. O melhor período de avaliação para os governadores foi no início de abril, quando o país estava no auge do isolamento social.Os congressistas, por sua vez, também viveram dias melhores em abril. Lá, o ótimo e bom doschegou a 21%, a melhor desde 2018. Hoje, está em 13%. A avaliação ruim e péssimo chegou a 32% em abril e hoje está em 38%. Já o regular subiu de 42% para 44%.A amostragem indica que o ministro da Economia,, não vive seus melhores dias: 48% dos entrevistados consideram que a economia está no caminho errado e 38% no caminho certo. Em dezembro do ano passado, 47% viam o caminho da economia como o correto e 42% consideravam o caminho errado.Daqueles que estão empregados, 52% se mostram confiantes na perspectiva de manter o emprego, enquanto 39% consideram essa chance pequena.Quanto à confiança de volta da renda ao patamar anterior à pandemia do novo, as dúvidas persistem. A amostragem indica que 49% consideram que voltará ao normal e 44% acham que não.Quanto à manutenção doemergencial até o final do ano, mas com um valor de R$ 300, 47% consideraram ótima e boa e 20% classificaram como ruim e péssima.A percepção da pandemia detambém vem mudando. Em fevereiro, 49% não estavam com medo do vírus. Hoje, são apenas 29%. O medo, entretanto, tem duas variações: 40% estão com um pouco de medo; em fevereiro eram 29%; enquanto 30% estão com muito medo; em fevereiro eram 21%.Esses números já foram maiores. Em abril, por exemplo, 48% estavam com muito medo do vírus. Hoje, 60% acreditam que o pior passou e apenas 32% consideram que o pior ainda está por vir.Quanto à atuação do presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia, 49% consideram ruim e péssima, 19% regular e 28% ótima e boa.Essa percepção, porém já foi pior. Em maio, 58% achavam a atuação do presidente ruim ou péssima e 21% ótima e boa e 19% regular.



O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro obteve neste mês sua pior avaliação na série de pesquisa XP, sinal de que a desconstrução patrocinada pelo bolsonarismo teve efeito.

Ele recebeu nota 5,7. No mês passado, era 6,5.



Jair Bolsonaro, que no mês passado registrou 4,7, neste mês aparece com 5,1. O ex-presidente Lula, que no mês passado tinha 4,3, hoje tem 4,5 – ou seja, abaixo de Bolsonaro.



Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, está no mesmo patamar de Paulo Guedes, 5,5, também acima de Bolsonaro.



Moro, ainda é, dos adversários do presidente, quem tem a nota mais alta.