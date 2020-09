Líder do governo Bolsonaro diz que Lava-Jato é parcial e prendeu Lula para tirá-lo das eleições

AM

"É claro que há uma parcialidade na posição da Lava-Jato, todos sabem disso. É evidente, é visível", afirmou. "Tirou o Lula da eleição, produziu uma situação nova para o país, a interpretação da lei mudou... Era uma, mudou para prender o Lula, passou a eleição, mudou para soltar o Lula. Não precisamos fazer muito esforço para perceber ativismo político", acrescentou.





Ricardo Barros pertence ao Centrão e também foi líder do governo na gestão de Fernando Henrique Cardoso, vice-líder no governo Lula e ex-ministro da Saúde no governo de Michel Temer.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz