Vereador de Juatuba morre de parada cardiorrespiratória

Dr. Jorge estava no segundo mandato como vereador em Juatuba (foto: Divulgação/Câmara de Juatuba)

de Juatuba, o ex-delegado Jorge Antônio Pereira de Melo, morreu na manhã desta sexta-feira (11), aos 59 anos, vítima dedesde maio deste ano, o delegado estava no segundo mandato e era pré-candidato a prefeito pelo PDT na cidade vizinha, Itaúna, Região Centro-Oeste do estado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento. Quando a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) chegou ao local, o parlamentar estava inconsciente e com possível hipoglicemia (baixo nível de glicose no sangue). Os profissionais iniciaram as manobras e tentaram reanimação por 45 minutos, porém sem sucesso.

Dr. Jorge deixa a mulher e duas filhas. Ele iniciou a carreira política em 2005, quando assumiu pela primeira vez uma cadeira na Câmara de Juatuba. Depois, foi eleito para o atual mandato. Em nota, o Legislativo informou que a trajetória dele foi marcada “pela defesa dos direitos dos negros e das mulheres”.

Embora fosse vereador em Juatuba, o nome do ex-delegado figurava entre os pré-candidatos a prefeito em Itaúna. Pelas redes sociais, mensagens de pesar foram deixadas por amigos.

“Obrigado pela amizade, carinho e respeito que sempre tivemos um para com o outro”, postou o vereador de Itaúna, Alex Arthur (PV).

O internauta Filipe Carvalho Vilaça também lamentou a morte do parlamentar. "Eu só tenho agradecer ao Dr. Jorge pelo o ensinamento em todas as reuniões que estive com o senhor. Descanse em paz".

"Aos familiares do amigo Dr. Jorge, meus sinceros sentimentos pela perda de um homem honrado, dedicado, vencedor, altruísta, que se dedicava ao povo mais simples e as pessoas excluídas", postou o advogado Marcos Penido.

Velório

O velório será realizado neste sábado (12), a partir das 6h no Velório Central de Itaúna. O sepultamento ocorrerá em seguida, às 9h, no cemitério Parque Jardim. Ambos serão abertos a todos que desejam prestar condolências.

*Amanda Quintiliano especial para o EM