Para provar que não há incêndios na Amazônia, Salles posta vídeo com animal da Mata Atlântica

O vídeo mostra o mico-leão-dourado, mamífero que vive exclusivamente na Mata Atlântica, principalmente no Rio de Janeiro (foto: Vídeo/Reprodução) Ambiente, Ricardo Salles, cometeu uma gafe na noite desta quarta-feira (9) ao publicar, em seu Twitter, um vídeo com o título “A Amazônia não está queimando”, onde aparece a imagem de um mico-leão-dourado, espécie exclusiva da Mata Atlântica. O ministro do Meio, Ricardo Salles, cometeu uma gafe na noite desta quarta-feira (9) ao publicar, em seu Twitter, um vídeo com o título “A Amazônia não está queimando”, onde aparece a imagem de um mico-leão-dourado, espécie exclusiva da Mata Atlântica.

Recebi este vídeo, %u201CAmazônia não está queimando%u201D ... pic.twitter.com/l6iG0uGhhU %u2014 Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) September 9, 2020





O vídeo publicado por Ricardo Salles é assinado pela Associação de Criadores do Pará (Acripará). ‘Você está sentindo cheiro de fumaça? Claro que não! Pois a Amazônia não está queimando novamente’, diz o trecho inicial da narração do vídeo.

campanha global O objetivo do ministro com a postagem era responder àglobal “DefundBolsonaro” (Desfinancie Bolsonaro) , lançada por movimentos ambientalistas em defesa da floresta e dos indígenas dos países da Amazônia.

Muitos internautas criticaram o ministro após mais uma polêmica. Veja alguns comentários:

Mico leão Dourado vive na Mata Atlântica. A Amazônia não é habitat desses animais, assim como o Ministério do Meio Ambiente não deveria ser habitado por Antas. Nesse caso as Antas são uma espécie invasora. pic.twitter.com/J6li2zkriI %u2014 Cabra do sertão de Tatooine (@ThiagoD43378551) September 9, 2020

Basta olhar o https://t.co/Jn0EvK1Shx e ver concentração de CO2...

Vcs são uma cambada de mentirosos, isso sim! pic.twitter.com/51vbgUguY7 %u2014 Carpinteiro do Universo %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE8%uD83C%uDDFA%uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF3%uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF8%uD83C%uDDFF%uD83C%uDDE6 (@berbahia) September 9, 2020

Que tal postar também os relatórios científicos dos órgãos responsáveis que recebeu sobre o assunto, campeão? %u2014 André Rochadel em %uD83C%uDFE1 %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83E%uDD0D%uD83D%uDC99 (@andre_rochadel) September 10, 2020

Postagem infeliz e irresponsável. Os dados do INPE apontam para mais de 10 mil focos de calor só nos oito primeiros dias de setembro. pic.twitter.com/KLIrfZHmAE %u2014 Cristiane Mazzetti (@crmazzet) September 9, 2020

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK



Bicho endêmico de Mata Atlântica e tá querendo falar que é da Amazônia.

Você é uma piada. Volta pro esgoto de onde saiu.

Tenta ministrar o lixo radioativo, talvez seus resultados sejam menos tóxicos. No Meio Ambiente você só faz merda.https://t.co/5N9gaWqcmI %u2014 Michelotto8legs %uD83D%uDD77%uD83D%uDD77%uFE0F (@Michelotto8legs) September 9, 2020

Se conheces tanto a Amazônia, como pode postar um vídeo onde o animal é da Mata Atlântica, não da Amazônia? pic.twitter.com/drMLCnC1SU %u2014 Otávio Vulcão #PantanalEmLuta (@OtavioVulcao) September 9, 2020

Além de mentiroso ainda é burro. %u2014 Tainá Constância%uD83E%uDD96 (@tainancia) September 9, 2020

"Recebi". Como você consegue colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormir, Ministro? Não há mais qualquer peso na consciência? %u2014 Gabriel Gadotti (@GabrielGadotti_) September 9, 2020

Campanha “DefundBolsonaro” (Desfinancie Bolsonaro)

VICE-PRESIDENTE

Na terça-feira (8), o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o governo federal "perdeu" o domínio da narrativa sobre a Amazônia para adversários políticos do presidente Jair Bolsonaro, empresas estrangeiras e ambientalistas.





"O Conselho Nacional da Amazônia Legal precisa ter uma estratégia de comunicação que permita nos contrapor com fatos e acontecimentos e ações do governo contra esses três grupos", apontou, em transmissão ao vivo com o jornalista Carlos Alberto Di Franco.





De acordo com Mourão, que comanda o Conselho da Amazônia, o grupo político "procura utilizar toda e qualquer situação desfavorável, usa suas conexões mundo afora para atingir seus objetivos políticos contrários ao presidente Bolsonaro".

Já setores econômicos de outros países promovem, na visão do vice-presidente, a percepção de que a maior parte da pauta exportadora brasileira sai da região amazônica. Eles fariam isso por não conseguir competir com o agronegócio do Brasil, disse Mourão. O vice mencionou ainda o que ele chamou de "bolsões sinceros, mas radicais" formados por ambientalistas.

Com informações de Estadão Conteúdo