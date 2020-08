MP investiga uso de avião da FAB para levar garimpeiros ilegais a reunião com Ricardo Salles

A investigação teve como base um documento da FAB que confirma o envio do avião ao Pará (foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil) Ministério Público Federal no Pará abriu investigação para apurar suposto desvio de finalidade e improbidade administrativa no transporte de garimpeiros em um voo da Força Aérea Brasileira (FAB), no início deste mês.



Segundo a Procuradoria, a aeronave foi enviada para atuar no combate ao garimpo na Terra Indígena (TI) Munduruku, em Jacareacanga (PA), mas na verdade teria sido usada para transportar os mineradores até Brasília.





A investigação teve como base um documento da FAB que confirma o envio do avião a Jacareacanga no dia 6 de agosto para transportar lideranças indígenas até a capital federal para uma reunião com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A operação contra o garimpo havia sido suspensa pelo Ministério da Defesa no início deste mês, que justificou a interrupção como medida para garantir o deslocamento dos representantes indígenas.





A reunião foi confirmada pelo ministro ao jornal Estado de São Paulo, que disse ter recebido os indígenas na sede do Ministério do Meio Ambiente. Segundo Salles, os munduruku cobraram promessas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro de que o garimpo seria liberado em terras indígenas. O ministro na terra indígena durante as fiscalizações e teria defendido a exploração do garimpo na região, segundo a Procuradoria.





Procurado pela reportagem, o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles não se manifestou (foto: Carolina Antunes/PR) só representam os garimpeiros’ e ‘quiseram ultrapassar as lidenraças, caciques e associação Pusuruk’, a entidade formada pelos líderes munduruku. Lideranças munduruku, contudo, informaram ao Ministério Público Federal que as pessoas transportadas na aeronave até Brasília para se encontrar com SallesNa verdade, a caravana seria formada por sete moradores que ‘’ e ‘quiseram ultrapassar as lidenraças, caciques e associação Pusuruk’, a entidade formada pelos líderes munduruku.