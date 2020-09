No Twitter, Trump fala em 'maior recuperação financeira da história'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou a retomada da economia americana após o choque da covid-19 de "maior e mais rápida recuperação financeira da história". "O próximo ano será o melhor de todos os tempos, a menos que uma pessoa com muito sono se torne presidente e aumente enormemente os impostos", declarou o republicano nesta segunda-feira (07) em sua conta oficial no Twitter, em referência ao candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden.



Trump ainda lembrou, na rede social, que os EUA criaram mais de 10 milhões de empregos nos últimos quatro meses e relatou avanços nos estudos sobre curas e profilaxias contra a covid-19. "Começando a avaliações no tratamento do coronavírus, principalmente se comparado a outros países e regiões do mundo. As vacinas estão chegando, e rápido", publicou o presidente americano.