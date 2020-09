Convenção do PSD em BH que lançará Kalil para reeleição deve ter presença de senadores

Kalil foi eleito prefeito de BH em 2016, com 628.050 votos no segundo turno (foto: Amira Hissa/Prefeitura de BH) Belo Horizonte, o Partido Social Democrático (PSD) fará sua convenção no domingo, às 10h, para lançar oficialmente o prefeito de BH Alexandre Kalil (PSD) como candidato à reeleição. A convenção partidária terá presença de congressistas, incluindo senadores e lideranças da legenda. O evento será realizado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), no Bairro Santo Agostinho, na Região Sul de BH. Partido com maior número de vereadores na Câmara Municipal de, o) fará sua convenção no domingo, às 10h, para lançar oficialmente o prefeito de(PSD) como candidato à reeleição. A convenção partidária terá presença de congressistas, incluindo senadores e lideranças da legenda. O evento será realizado na(ALMG), no Bairro Santo Agostinho, na Região Sul de BH.





Espera-se que seja definida a chapa encabeçada por Kalil para a candidatura à reeleição para a Prefeitura de Belo Horizonte, além dos candidatos à Câmara Municipal. As legendas têm até 16 de setembro para oficializar e lançar candidatos e chapas.





Os senadores Antonio Anastasia (PSD) e Carlos Viana (PSD), que é presidente estadual do partido, foram convidados e são esperados para participarem presencialmente, junto dos presidentes do PSD nacional (Gilberto Kassab) e municipal (Fuad Noman), além de um assessor jurídico. O coordenador da campanha (Adalclever Lopes) de Kalil também estará na sede do Legislativo para o evento.





O PSD, que atualmente tem 13 dos 41 vereadores de BH, ganhou força nos últimos anos no estado e na capital. Além da maioria dos parlamentares na Câmara Municipal de BH e do prefeito, a legenda tem dois dos três senadores mineiros.

Corrida eleitoral para a Prefeitura de BH:

Candidatos confirmados





Áurea Carolina (Psol)

Fabiano Cazeca (Pros)

Marcelo Souza e Silva (Patriota)

Nilmário Miranda (PT)

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade)

Rodrigo Paiva (Novo)

Pré-candidatos

Alexandre Kalil (PSD)

Bruno Engler (PRTB)

Cabo Washington Xavier (PDS)

Igor Timo (Podemos)

Fernando Borja (Avante)

João Vítor Xavier (Cidadania)

Júlio Delgado (PSB)

Lafayette Andrada (Republicanos)

Luisa Barreto (PSDB)

Wadson Ribeiro (PCdoB)

Wanderson Rocha (PSTU)