Pros lança empresário como candidato à Prefeitura de Belo Horizonte

Fabiano Lopes Ferreira é dono da Multimarcas Consórcios (foto: Bruno Cantini/Atlético) Pros definiu o candidato para a Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições municipais deste ano. Trata-se do empresário Fabiano Lopes Ferreira, que usa o nome de Fabiano Cazeca em legenda. Na convenção partidária remota dessa quinta, a legenda não confirmou quem vai integrar a chapa para o Executivo da capital mineira.









No ano seguinte, Fabiano se candidatou para um cargo de deputado federal, também pelo Pros. Porém, ele recebeu 19.698 votos e não conseguiu ser eleito.





Fabiano é o quarto candidato confirmado via convenção partidária para as eleições deste ano visando à Prefeitura de BH. Áurea Carolina (Psol), Marcelo Souza e Silva (Patriota) e Rodrigo Paiva (Novo) também já confirmaram disputa.

Corrida eleitoral em Belo Horizonte

Adiadas para os dias 15 e 29 de novembro (primeiro e segundo turnos) por causa da pandemia de COVID-19, as eleições municipais de 2020 já começam a movimentar o cenário político da capital mineira. Além dos três confirmados nesta segunda, Belo Horizonte conta com outros 13 pré-candidatos (veja lista abaixo).









Neste ano, as convenções devem ser realizadas todas de maneira virtual. Entretanto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proíbe a realização de ‘livemícios’, eventos com apresentações artísticas , semelhantes aos antigos ‘showmícios’.

Além das mudanças de prazos e de hábitos causados pela pandemia, este ano será a primeira vez sem a possibilidade de coligações que envolvam vereadores. Mudanças na legislação eleitoral aprovadas em 2017, mas que entram em vigor apenas neste ano, proíbem a junção de partidos para a formação de chapas coletivas nos pleitos para a Câmara dos Deputados, câmaras municipais e assembleias legislativas.





Por isso, neste ano, as legendas precisarão construir chapas “puro-sangue”, apenas com candidatos a vereadores que constam em seus quadros. O primeiro turno das eleições será em 15 de novembro, enquanto o segundo, caso necessário, será em 29 do mesmo mês.

Veja abaixo a lista dos pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte

Alexandre Kalil - PSD





Igor Timo - Podemos





Lafayette Andrada - Republicanos

Júlio Delgado - PSB





João Vítor Xavier - Cidadania





Professor Wendel Mesquita - Solidariedade





Bruno Engler - PRTB





Fernando Borja - Avante





Luisa Barreto - PSDB





Nilmário Miranda - PT





Wadson Ribeiro - PCdoB





Cabo Washington Xavier - PDS





Wanderson Rocha - PSTU