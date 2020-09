Fraude no Dnit também foi identificada no governo de Minas

(foto: PF/Divulgação)

Durante asda Operação Gaveteiro, que mira fraudes de R$ 40 milhões no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) , a Polícia Federal identificouparecidas na Prodemge, empresa de tecnologia da informação ligada aodeGerais.

De acordo com informações obtidas pelo Correio, junto a fontes que atuam no caso, a empresa B2T, suspeita de firmar contratos fraudulentos com o governo federal, foi a vencedora de uma licitação com a companhia do setor público de Minas.

O que chamou atenção dos investigadores é que antes mesmo do processo de escolha da prestadora de serviços ser finalizado, conversas trocadas entre gestores da empresa falavam o nome da empresa que seria vencedora.



"Nader, da uma alinhada com o Branquinho (Alberto Branquinho) mas acho que é da B2T", dizia um dos diálogos obtidos durante a investigação. A reportagem apurou que o empresário Alberto Branquinho é um dos presos na ação deflagrada nesta quinta-feira (03), que também mira o secretário de Transportes do DF, Valter Casemiro, alvo de um mandado de busca e apreensão.



Ao todo, em Brasília, foram cumpridos 9 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 40 milhões dos investigados. A reportagem tenta contato com a defesa dos acusados.