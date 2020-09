PGR pede que STF mande Queiroz de volta para a cadeia

Ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PSL) chegou a ser preso em junho, mas foi liberado menos de um mês depois (foto: Nelson Almeida/AFP)



A Procuradoria Geral da República (PGR) defendeu, nesta quarta-feira (2/9), que Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PSL), volte para a prisão, com a esposa, Márcia Aguiar. Ambos estão em detenção domiciliar por ordem do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).









O parecer da PGR é assinado pelo subprocurador-geral da República Alcides Martins. O ministro Gilmar Mendes pode levar o caso para a Segunda Turma da Corte. O esquema de corrupção teria sido montado no gabinete de Flávio quando ele era deputado estadual.





O parlamentar também é investigado. As diligências tiveram início quando as autoridades identificaram movimentações atípicas de R$ 1,2 milhão nas contas de Queiroz.

Queiroz chegou a ser encaminhado ao Complexo Penitenciário de Gericinó, no Rio, em 18 junho, mas solto menos de um mês depois, em 10 de julho, sob o argumento de limitações de saúde – que poderiam ser agravadas em caso de infecção pelo novo coronavírus.