Bolsonaro vai passar por cateterismo para tirar pedra dos rins

(foto: EVARISTO SA / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com cálculo renal nesta segunda-feira (31/8) e terá de ser submetido a uma cirurgia de cateterismo para remover a pedra que se formou no rim. As informações são da CNN Brasil.









À reportagem da CNN Brasil, Bolsonaro comentou que a pedra é "do tamanho de um grão de feijão", mas disse estar se sentindo bem. "Senti um incômodo e fui fazer o exame. Mas estou bem. Isso é coisa da idade", declarou o presidente.





Após o exame, Bolsonaro retornou à residência oficial e conversou com apoiadores por cerca de sete minutos. A um dos seus eleitores, o presidente comentou que estava se sentindo "cansado", mas não deu mais detalhes.





O Correio entrou em contato com a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, que ainda não se manifestou sobre o quadro de saúde do presidente.