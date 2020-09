Áurea Carolina, João Vitor Xavier e Marcelo Souza e Silva confirmam candidaturas à PBH

Marcelo, Áurea e João Vitor anunciaram oficialmente suas candidaturas à Prefeitura e Belo Horizonte (foto: Reprodução)



Três políticos confirmaram nesta segunda-feira suas candidaturas à Prefeitura de Belo Horizonte, nas Eleições 2020. Áurea Carolina (PSOL), João Vitor Xavier (Cidadania) e Marcelo Souza e Silva (Patriota). Os anúncios foram realizados em convenções partidárias.





A convenção online do Patriota para lançamento da candidatura de Marcelo Souza e Silva foi realizada no Mercado Central, no período da tarde. Marcelo é graduado em Administração de Empresas e em Ciências Contábeis. Tem 54 anos e preside a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte desde 2019. O partido ainda não oficializou quem será o vice.









Após a convenção, Marcelo falou sobre quais são as prioridades de seu programa. “Temos conhecimento do que é a cidade e quais são as prioridades. A primeira é voltar a dignidade das pessoas. A autoestima do cidadão está muito para baixo. A outra é acolhimento. Queremos conversar mais, buscar solução dos problemas o mais rápido possível. O ponto principal é a retomada da economia, que precisa ser feita de forma rápida e articulada com os governos federal e estadual”, declarou, em entrevista ao Estado de Minas

À noite, o Cidadania confirmou João Vitor Xavier como concorrente à PBH. O evento, com presença de alguns filiados à legenda, foi realizado na sede do partido, no bairro Barro Preto, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Jornalista e advogado, João Vitor tem 38 anos foi eleito deputado estadual em 2010 e reeleito em 2014 e 2018.



Já na convenção, o candidato deixou claro que uma de suas bandeiras na campanha será a da segurança pública. “É uma união por ideias, por propostas. Além disso, o PTB tem um número de policiais muito importante no corpo do partido, por isso trouxeram informações essenciais para nosso plano de governo para a segurança pública”, afirmou.





A convenção do PSOL para lançamento de Áurea Carolina à disputa pelo Executivo de Belo Horizonte foi realizada de maneira virtual, em encontro transmitido pelo Facebook. O vice de Áurea será Léo Péricles, presidente nacional da Unidade Popular. A cientista social Áurea Carolina tem 36 anos e foi eleita vereadora de Belo Horizonte em 2016 e deputada federal em 2018.





Durante a convenção, ela deixou claro seu desejo de transformação positiva da sociedade. “A gente sabe que outra sociedade é possível, porque já a construímos no cotidiano, com nossas práticas, nosso compromisso de transformação profunda dessa sociedade. Que está em colapso, que já não nos serve mais e agora está mais do que evidente que desmoronou total”, disse a candidata.

Corrida eleitoral em Belo Horizonte





Neste ano, as convenções devem ser realizadas todas de maneira virtual. Entretanto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proíbe a realização de ‘livemícios’, eventos com apresentações artísticas , semelhantes aos antigos ‘showmícios’.

Além das mudanças de prazos e de hábitos causados pela pandemia, este ano será a primeira vez sem a possibilidade de coligações que envolvam vereadores. Mudanças na legislação eleitoral aprovadas em 2017, mas que entram em vigor apenas neste ano, proíbem a junção de partidos para a formação de chapas coletivas nos pleitos para a Câmara dos Deputados, câmaras municipais e assembleias legislativas.





Por isso, neste ano, as legendas precisarão construir chapas “puro-sangue”, apenas com candidatos a vereadores que constam em seus quadros. O primeiro turno das eleições será em 15 de novembro, enquanto o segundo, caso necessário, será em 29 do mesmo mês.

Veja abaixo a lista dos pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte

Alexandre Kalil - PSD





Áurea Carolina - PSOL





Igor Timo - Podemos





Lafayette Andrada - Republicanos

Júlio Delgado - PSB





João Vítor Xavier - Cidadania





Professor Wendel Mesquita - Solidariedade





Bruno Engler - PRTB





Fernando Borja - Avante





Luisa Barreto - PSDB





Nilmário Miranda - PT





Wadson Ribeiro - PCdoB





Leonardo Péricles - UP





Cabo Washington Xavier - PDS





Wanderson Rocha - PSTU





Rodrigo Paiva - Novo





Marcelo de Souza e Silva - Patriota