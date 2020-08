Questionado sobre propina, Witzel rebate repórter da Globo: 'Deve ser do doleiro da família Marinho'

Wilson Witzel - foto ilustrativa (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)









Já o questionamento do repórter do Grupo Globo fazia referência à denúncia apresentada pela PGR ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ) que resultou no afastamento de Witzel. Nela, o Ministério Público afirma que o governador teria embolsado R$ 274,2 milhões em propina ao longo do seu governo. Esse dinheiro teria sido pago por empresas ligados ao empresário Mário Peixoto, que está preso.

Em pronunciamento na manhã desta sexta-feira (28), odode Janeiro Wilson Witzel (PSC) se exaltou quando questionado por repórter do Grupo Globo sobreda Procuradoria Geral da República (PGR) de recebimento de R$ 274,2 milhões em propina. "Deve ser do talque negociou com a família Marinho", respondeu.