'O Rio está pegando hoje', ironiza Bolsonaro sobre caso Witzel

O momento de ironia, entretanto, durou pouco tempo. O presidente mudou de assunto logo em seguida, quando comentou sobre o anúncio da prorrogação do auxílio emergencial

Wilson Witzel foi afastado do governo do Rio de Janeiro após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) , em razão de supostos desvios da Saúde do Estado. Na campanha de 2018, Witzel foi um dos candidatos eleitos na onda do apoio do discurso bolsonarista. Na época, os dois chegaram a posar juntos em diferentes momentos, mas romperam quando o então chefe do Executivo fluminense começou a almejar a Presidência da República.

Em conversa com apoiadores na manhã desta sexta-feira (28), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ironizou o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC). "O Rio está pegando hoje. Está sabendo do Rio hoje? Quem é seu governador?", perguntou a um seguidor carioca.