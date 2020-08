Prorrogação do auxílio emergencial deve ser anunciada nesta sexta

(foto: Marcello Camargo/Agência Brasil)









O auxílio custa, mensalmente, R$ 50 bilhões aos cofres públicos, valor que é considerado insustentável pelo governo no longo prazo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu que a ajuda fosse reduzida a R$ 200, enquanto parlamentares tentaram manter os pagamentos de R$ 600. Da disputa, saiu o meio-termo de R$ 300.





O auxílio emergencial foi criado em abril por meio da Lei 13.982, de iniciativa do Congresso, com o objetivo de ajudar os trabalhadores informais de baixa renda a enfrentar a crise do novo coronavírus.





De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 30 milhões de famílias receberam a última parcela do benefício em julho. O grupo equivale a 44% dos domicílios do país.

O presidente(sem partido) deve anunciar, nesta sexta-feira (28), ado novo auxílio emergencial até dezembro. As futuras parcelas terão valor de R$ 300, metade da quantia paga atualmente. Osserão realizados em setembro, outubro, novembro e dezembro.