Preso nesta sexta, Pastor Everaldo ajudou Bolsonaro e Witzel nas relações políticas e religiosas

Desde então, Pastor Everaldo, economista de formação, não se distanciou da vida política. Ele se filiou ao PSC em 2003 e, depois de um hiato de cargos públicos, ganhou ampla notoriedade a partir de 2014, quando dois fatos o marcaram.





O primeiro foi a candidatura à Presidência da República nas eleições daquele ano. Pastor Everaldo surpreendeu e ficou em quinto lugar, com 0,75% dos votos.





O segundo, em 2016, foi muito citado alguns anos depois, com o crescimento do então deputado federal Jair Bolsonaro, hoje presidente da República. Pastor Everaldo foi o responsável por batizar Bolsonaro nas águas do Rio Jordão, em Israel, local sagrado para cristãos.





Dois anos depois, já com notoriedade para além das relações políticas internas, Pastor Everaldo se lançou como candidato para o Senado Federal. Ele novamente não foi eleito, mas viu os aliados Wilson Witzel vencer para o Governo do Rio de Janeiro e Jair Bolsonaro chegar à presidência da República naquelas eleições.





Com a eleição de Witzel, Pastor Everaldo voltou a integrar a equipe de funcionários públicos e começou a gerir a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae). Ele é acusado de agir com intenções políticas em alterações feitas na companhia pública.