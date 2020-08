Com indiretas, Witzel retruca Bolsonaro: 'Estou incomodando prendendo miliciano e o tráfico?'

Governador afastado Wilson Witzel - foto ilustrativa (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) governador afastado do Rio de Janeiro Wilson Witzel (PSC) afirmou estar "indignado" com a decisão do STJ e afirmou estar sendo vítima de "uso político" das instituições. Ele não poupou provocações ao governo federal e ainda destacou operações policiais recentes que resultaram na prisão de traficantes e milicianos. Em pronunciamento na manhã desta sexta-feira (28), odode Janeiro Wilson(PSC) afirmou estar "indignado" com a decisão do STJ e afirmou estar sendo vítima de "" das instituições. Ele não poupou provocações ao governo federal e ainda destacou operações policiais recentes que resultaram na prisão de traficantes e milicianos.





Witzel ainda citou o presidente Jair Bolsonaro e acusou que o afastamento é forma de driblar a indicação à Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro em dezembro, que investigará suspeitas de corrupção envolvendo o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (sem partido).





"Bolsonaro já declarou que quer o Rio de Janeiro. Já me acusou de perseguir a família dele, mas diferente do que ele imagina, aqui, a Polícia Civil, o Ministério Público são independentes e eu me preocupo muito com essa questão política que vivenciamos hoje", completou.





As provocações não pararam e o governador afastado ainda destacou operações policiais recentes do estado do Rio de Janeiro. "Eu estou incomodando predendo miliciano e o tráfico de drogas?", disparou.