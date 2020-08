Zema, governador de Minas: 'Somos o estado que tem a menor taxa de óbito da pandemia no Brasil. Conseguimos isso muito devido à nossa forma de ser. Mineiro é criterioso e com certeza fez o distanciamento, tomou as medidas necessárias' (foto: Pedro Gontijo/Governo de Minas) Romeu Zema (Novo) afirmou nessa quarta-feira que “Minas é o estado que conduziu melhor a pandemia”. A declaração foi feita durante a solenidade de religamento do alto-forno 1 da Usiminas, em Ipatinga, no Vale do Aço, que contou também com a participação do presidente Jair Bolsonaro. O governador(Novo) afirmou nessa quarta-feira que “é o estado que conduziu melhor a pandemia”. A declaração foi feita durante a solenidade de religamento do alto-forno 1 da, em, no, que contou também com a participação do presidente





Minas ultrapassou ontem a marca de 200 mil casos de COVID-19. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), o estado totaliza 201.973 casos e 4.948 mortes pela doença. Somente ontem, foram confirmados 3.237 casos e 101 mortes no território mineiro. “Somos, hoje, um estado que tem a menor taxa de óbito do Brasil na pandemia. Conseguimos isso muito devido à nossa forma de ser. Mineiro é criterioso, desconfiado, e com certeza fez o distanciamento, tomou as medidas necessárias. Minas é o estado que melhor conduziu a pandemia”, finalizou Zema.





Desde o início da pandemia, em março, Minas não toma atitudes pelas prefeituras. O estado criou o programa Minas Consciente para orientar a retomada das atividades comerciais, segundo o governador. Ipatinga, local do evento, não segue o programa, mas pretende se enquadrar, conforme disse o prefeito.





“Ipatinga tem um caso atípico. O Minas Consciente coloca, dentro da cota para discussão de índice, UTI COVID e não COVID. Como Ipatinga atende alta complexidade, 82 municípios, as pessoas que vêm para Ipatinga participar de uma cirurgia e vão para UTI e que não é COVID, estão entrando na conta de UTI. Aí, não sairíamos do vermelho, terámos que fechar o comércio e o alto-forno 1. Vamos reunir e pedir essa alteração. Se acontecer, vamos estar na onda amarela”, disse o prefeito Nardyello Rocha (Cidadania) ao Estado de Minas.