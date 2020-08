Deputados aprovam recuperação judicial e socorro a empresas de transporte coletivo

(foto: Najara Araujo/Cêmara dos Deputados)

Deputados aprovaram, nesta quarta-feira (26), o projeto de Lei da recuperação judicial, o auxílio às empresas do sistema de, e a Medida Provisória 960/2020, que prorrogará por um ano as concessões do chamado drawback, que isenta impostos sobre insumos usados na produção de mercadorias destinadas à exportação.Um dos textos esperados, o PL 6229/2005 cria a possibilidade umnos processos de falência, na etapa da recuperação judicial.A intenção é garantir mais uma opção para evitar a quebra de estabelecimentos comerciais durante a pandemia do novoSe aprovada pelo Senado e sancionada pelo presidente da República, o empresário poderá, inclusive,bens pessoais para conseguir empréstimos para evitar fechar as portas da empresa.E se o dinheiro não sair a tempo, o contrato de empréstimo deixa de valer sem prejuízos ao devedor. O relator da proposta foi o deputado Hugo Leal (PSD-RJ).Já o PL 3364/2020, que também irá para o Senado, quando sancionado, garantirá o repasse de R$ 4 bilhões paraos sistemas de transporte público coletivo de passageiros.Empresas que atuam na área tiveram grande queda no faturamento por causa do isolamento social provocado pelo coronavírus.O repasse será feito da União com os municípios e deverá atender, principalmente, as cidades com mais de 200 mil habitantes.Para aderir ao programa, as localidades deverão se comprometer, dentre outras coisas, a rever os contratos com as empresas até o fim de 2021.Já a MP 960/2020 prorroga as concessões do chamado drawback com vencimento previsto para o fim deste ano. Com isso, exportadoras mantém as isenções.