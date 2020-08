'Temos um presidente que defende a ditadura e a tortura', diz Barroso

Para Luís Roberto Barroso, Brasil vem passando por momento de populismo, conservadorismo radical e autoritarismo (foto: Roberto Jayme/TSE)

Estratégias

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)disse nesta quarta-feira (26) que a democracia brasileira é resiliente, pontuando que o país tem “um presidente que defende a ditadura e a tortura e ninguém jamais considerou alguma solução diferente do respeito à igualdade constitucional”.A fala foi proferida em transmissão ao vivo promovida pela Fundação, intitulada “Respostas constitucionais a retrocessos na democracia”.Barroso elogiou a, dizendo que “embora atacada pelo presidente, a imprensa brasileira é plural e independente”. “E crítica ao governo - deste, devo acrescentar, e de todos os anteriores. Uma coisa que eu acho que contribui com essa resiliência da democracia brasileira é uma imprensa livre, independente e poderosa que nós temos no Brasil”, afirmou.Ainda analisando a força dabrasileira, o ministro disse: “Frente às manifestações retóricas autoritárias, tanto pelo presidente ou por pessoas próximas a ele, inclusive evocando a época da ditadura militar, a sociedade civil reagiu com vigor, condenando os ataques às instituições e levando os autores destes ataques a retirarem-nos. Ou seja, a reação brasileira àquilo que ela viu como ameaças, embora elas fossem apenas retóricas, levou a reações muito vigorosas, e eu acho que mostrou a resiliência da democracia brasileira”.O ministro também afirmou que a democracia foi o regime que venceu no século 20, perante outros ideais, mas que ultimamente algo parece estar dando errado. “Uma onda liberal varreu o mundo, promovendo o que alguns autores têm chamado de recessão democrática”, disse.Para o ministro, existem três tipos diferentes de fenômeno ocorrendo simultaneamente: populismo, conservadorismo radical e“Quando eles se juntam, é aí que o problema começa", ressaltou.Uma das tática do, segundo ele, é ignorar as instituições intermediárias, que fazem o trabalho de mediação do contato com as pessoas, citando parlamentares, a imprensa e entidades da sociedade civil.Outra estratégia, conforme Barroso, é o uso depara estabelecer uma comunicação direta com as pessoas.A terceira, segundo ele, é o ataque às instituições que fazem um trabalho de controle ao vigiar os poderes e fazer o controle do exercício do poder, citando ocomo exemplo.