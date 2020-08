Michelle Bolsonaro adota dois cães vira-latas, Nestor e Bartô

Primeira-dama brinca com os animais do abrigo: 'adotamos' (foto: Reprodução/ Instagram Augustin Fernandez) Michelle Bolsonaro visitou, na manhã desta terça-feira (25), um abrigo para animais em Brasília (DF). Na instituição, ela adotou dois cãezinhos: Nestor e Bartô, ambos sem raça definida. A primeira-damavisitou, na manhã desta terça-feira (25), um abrigo para animais em Brasília (DF). Na instituição, eladois: Nestor e Bartô, ambos sem raça definida.









O maquiado Augustin Fernandez acompanhou a primeira-dama na visita ao abrigo (foto: Reprodução/ Instagram Augustin Fernandez) O registro do encontro com os animais foi compartilhado nas redes sociais do maquiador, amigo de Michelle.

No Instragram, ele publicou vídeos da primeira-dama brincando com os animais do abrigo e, na sequência, uma foto com a palavra “adotamos”.





Bartô, o cão de porte médio e de cor caramelo e preto, é cego.



Augusto Bolsonaro





Em 18 de junho, Michelle Bolsonaro havia adotado um cachorro que tinha sido resgatado por ela nos fundos da sede do Executivo Federal . O cão batizado de Augusto Bolsonaro ficou sob a tutela da família por 12 dias, até que o verdadeiro dono do animal foi encontrado.





Após a notícia do aparecimento do dono do cachorro, a primeira-dama utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem de despedida ao cãozinho. “Meu amor, vamos sentir saudades de tudo com você”, afirmou.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz