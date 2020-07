Zeus Augusto Bolsonaro: dono de cachorro mantém nome dado por Michelle

Encontrado por Michelle Bolsonaro, Zeus, nomeado por ela de Algusto, foi adotado pela família Bolsonaro (foto: Instagram/Reprodução) cachorro presidencial, Zeus voltou para a casa. O cachorro adotado pela primeira-dama Michelle Bolsonaro incorporou o nome que ganhou da família do presidente e passou a se chamar Zeus Algusto Bolsonaro. O verdadeiro dono, Nagib Lima Zeidan, de 25 anos, tomou a decisão de usar o novo nome como forma de agradecimento. Depois de passar semanas como, Zeus voltou para a casa. O cachorro adotado pela primeira-damaincorporou o nome que ganhou da família do presidente e passou a se chamar. O verdadeiro dono,de 25 anos, tomou a decisão de usar o novo nome como forma de agradecimento.

"Em homenagem ao amor, honestidade e atenção que a família Bolsonaro teve para com o meu cachorro", afirmou Nagib.









Para aqueles que ficaram curiosos sobre a nova rotina do cachorro, agora é possível acompanhar o animal nas redes sociais. Basta seguir a página do Instagram @zeusalgustobolsonaro





Na última terça-feira (30), Zeus voltou a morar na Vila Planalto, depois de ser devolvido a Nagib pelos Bolsonaros.

Entenda

Nagib que vive em uma chácara e no começo de junho deixou Zeus sob os cuidados da sua mãe porque precisou viajar. Em conversa com a Folha de S.Paulo, o jovem, que antes da pandemia era frentista, contou que o cachorro se animou com uma cadela no cio e aparentemente afastou-se demais de sua residência. Sem saber como voltar, o cachorro ficou perdido.

Encontrado por Michelle Bolsonaro, Zeus, nomeado por ela de Augusto, foi adotado pela família Bolsonaro. O cachorro presidencial viveu semanas inusitadas no Palácio do Planalto.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz