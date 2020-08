Zema anuncia R$ 100 milhões para investir em 8 obras viárias em Minas

'Além de salvar vidas, precisamos salvar empregos, ou melhor, até cria-los', afirmou Romeu Zema (foto: Rede Minas/Reprodução) Romeu Zema (Novo) anunciou investimento de R$ 100 milhões em oito obras viárias nos municípios de Sete Lagoas, Cataguases, Poços de Caldas, Montes Claros, Jacutinhga e Goianá. O anúncio foi feito durante entrevista coletiva nesta terça-feira (25). O governador(Novo) anuncioudeemnos municípios de. O anúncio foi feito durante entrevista coletiva nesta terça-feira (25).





As oito obras serão feitas com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge). Zema destacou que "nenhuma obra é gigante", mas "são obras importantíssimas para Minas Gerais". As obras serão executadas pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).

O secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, afirmou que as obras resultam do trabalho em equipe da Secretaria de Estado de Planejamento, Secretaria de Governo e DER-MG e contam com recursos federais e estaduais. Fernando afirmou que foram necessários "esforço e muita gestão do governo".

Segundo ele, mesmo em tempos de abundância de recursos, muitas vezes, o dinheiro era liberado, mas a obra não era executada. As obras devem gerar 3,6 mil empregos e R$ 20 milhões em impostos para municípios beneficiados.



LISTA DAS OBRAS

Conclusão do anel viário de Sete Lagoas

Conclusão do contorno sul de Uberlândia, que ligará a MG 497 à BR-050

Construção do contorno de Cataguases como acesso à BR-120

Melhoria do contorno de Poços de Caldas, desviar trânsito área urbana

Vias laterais no contorno Sul de Montes Claros, promovendo ligação entre a BR-135 e BR-365

Conclusão de acesso ao distrito industrial de Jacutinga

Ligação entre a BR-040 e a MG-353 em Goianá

Pavimentação da MG-135, que liga os municípios Antonio Carlos e Bias