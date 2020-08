'Bundão é o Jair. Bundão é o senhor', rebate Datena após fala de Bolsonaro sobre jornalistas

Datena rebate comentários de Bolsonaro sobre jornalistas serem 'bundões' (foto: Reprodução) Datena rebateu a fala do presidente Jair Bolsonaro que chamou jornalistas de “bundões” nesta segunda-feira, 24. “Bundão é o Jair. Bundão é o senhor. Eu não sou bundão, presidente”, disse Datena em rede nacional. O apresentador José Luizrebateu a fala do presidenteque chamou jornalistas de “” nesta segunda-feira, 24. “Bundão é o Jair. Bundão é o senhor. Eu não sou bundão, presidente”, disse Datena em rede nacional.









Datena não se conformou com mais uma fala polêmica do presidente. Segundo o apresentador, desrespeitar jornalistas é abrir uma via de duas mãos. “Ele [Jair Bolsonaro] abre um caminho de duas mãos, porque ele não pode ofender qualquer cidadão brasileiro da forma que ele ofendeu. Eu, por exemplo, sou do jornalismo e não sou bundão”, disse.





Essa foi a segunda fala de Bolsonaro que gerou polêmica nos últimos dias. No domingo, 23, ele também disse que gostaria de “encher com uma porrada” a boca do repórter do jornal O Globo . Isso ocorreu depois de ter sido questionado sobre o ex-assessor Fabrício Queiroz e a mulher dele terem depositado cerca de R$ 89 mil na conta de Michelle Bolsonaro.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Shmitz